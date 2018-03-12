Гафт прокомментировал смерть Табакова

Гафт рассказал, что они с Олегом Табаковым учились на одном курсе в Школе-студии МХАТ и с тех пор дружили. Актер отметил, что ему тяжело и не хочется говорить о смерти товарища.

Валентин Гафт назвал Олега Табакова великим артистом и сказал, что он всегда будет жить, передают "Известия"

Ранее стало известно, что актер, режиссер, педагог и художественный руководитель театров МХТ им. А. Чехова и «Табакерка» Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет. С ноября прошлого года артист находился в Первой градской больнице.