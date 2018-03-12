Олега Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище

"Мы обсуждаем, как достойно проводить Олега Павловича, как с ним достойно проститься. Сейчас обсуждается время, церемония прощания. Естественно, она состоится на исторической сцене МХТ", — сказал он. По словам Журавского, похоронить артиста могут на Новодевичьем кладбище. Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым пройдет на исторической сцене МХТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра культуры Александра Журавского.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки" Олег Табаков ушел из жизни на 83-ем году жизни после длительной болезни. В конце ноября прошлого года его госпитализировали с подозрением на тяжелое воспаление легких.

В театре, кино, на радио и телевидении Олег Табаков исполнил около 200 ролей. Славу ему принесли работы в фильмах: "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев". Табаков озвучил кота Матроскина в мультфильме "Трое из Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино".