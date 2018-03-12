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Стали известны подробности смерти Табакова
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Стали известны подробности смерти Табакова 

Рамблер 1 час назад
Актер, режиссер, педагог, художественный руководитель МХТ им. А. Чехова и театра «Табакерка» Олег Табаков скончался в Первой градской больнице в Москве, где он находился с ноября 2017 года.
>> Скончался Олег Табаков
По информации Федерального агентства новостей, врачи приняли решение отключить артиста от системы обеспечения жизнедеятельности около 16 часов вечера 12 марта. Ранее сообщалось, что сегодня Олег Павлович перенес сердечный приступ.
Родственники Табакова приглашали артисту в больницу священника, эту информацию подтвердили в Первой градской.
Точная причина смерти Табакова не называется. Прощание с актером состоится в Художественном театре. О дате сообщат позднее.
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