Филипп Янковский: Табаков заменил мне отца

Молодой артист рассказал о роли, которую у его жизни сыграл худрук МХТ.

"Олег Павлович — мой учитель, которого я очень сильно любил, — рассказал Янковский в интервью Dni.Ru. — Когда из жизни ушел мой отец (Олег Янковский скончался в 2009-м году от онкологии. — Прим. ред.), Табаков стал мне вторым папой. Я его очень сильно любил и многим ему обязан. Он был легендой, целой эпохой, и смерть его невозможно принять". В Художественном театре продолжается гражданская панихида по Олегу Табакову . Проститься с легендарным актером приехала, кажется, вся актерская Москва — те, с кем он работал, дружил, кого учил. Среди последних — 49-летний актер Филипп Янковский (фильмы "Таинственная страсть" и "Любовь с акцентом"). Он, как и Олег Павлович, родом из Саратова . Тоже из театральной семьи. В 1990-м году окончил курс Олега Табакова в школе-студии МХАТ.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Врачи диагностировали у него сепсис — заражение крови. 2 декабря наступило резкое ухудшение — он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.