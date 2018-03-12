«Красивая женщина»: Лариса Гузеева поделилась трогательным фото с мамой

Ведущая шоу "Давай поженимся" на днях показала необычное фото, на котором запечатлена ее мама. Лариса Гузеева дала понять, что у нее очень трепетное отношение к родительнице. Поклонники были поражены красотой Альбины Андреевны, а также отметили, что мама и дочь сильно похожи друг на друга.

Лариса Гузеева в последнее время все реже делится семейными снимками в Сети. Однако не так давно она трогательно поздравила с днем рождения невесту своего сына Георгия, а на днях встала на защиту своей подруги и звезды сериала "Воронины" Юлии Куварзиной , с которой опубликовала фото. Поклонники раскритиковали внешний вид Юлии и то, что она набрала лишние килограммы, но телеведущая поспешила удалить снимок и отметила, что это просто неудачный ракурс.

На днях Лариса решила порадовать поклонников новым фото. Она поделилась снимком, на котором запечатлена ее мама Альбина Андреевна. В кадре ее держит за руку 17 -летняя дочь телеведущей Леля. "Мои прекрасные! Мои любимые! Мои мамочка и доченька! Живите! Радуйтесь!", — подписала фото Гузеева. Скорее всего автором фото стала наследница артистки. В кадре родительница звезды сидит за столом в пуловере шоколадного цвета, а ее седые волосы уложены в прическу.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Мар 8, 2018 в 5:48 PST

Поклонники были поражены красотой женщины, а также отметили, что они с Ларисой очень похожи. "Очень трогательное фото", "Мамочка красавица, как и доченька, и сама Лариса", "Спасибо маме за то, что вы есть, приносите людям счастье, за ваши работы в кино, как ведущая, как просто женщина", "Мама просто красавица! Такое аристократическое лицо, осанка!", — прокомментировали фото поклонники. Отметим, что за последнее время Гузеева сильно похудела и теперь часто радует поклонников женственными образами.