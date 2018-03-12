Ещё
Гузеева поделилась трогательным фото с мамой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Красивая женщина»: Лариса Гузеева поделилась трогательным фото с мамой 

Teleprogramma.pro 12 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Ведущая шоу "Давай поженимся" на днях показала необычное фото, на котором запечатлена ее мама. Лариса Гузеева дала понять, что у нее очень трепетное отношение к родительнице. Поклонники были поражены красотой Альбины Андреевны, а также отметили, что мама и дочь сильно похожи друг на друга.
Лариса Гузеева в последнее время все реже делится семейными снимками в Сети. Однако не так давно она трогательно поздравила с днем рождения невесту своего сына Георгия, а на днях встала на защиту своей подруги и звезды сериала "Воронины" Юлии Куварзиной, с которой опубликовала фото. Поклонники раскритиковали внешний вид Юлии и то, что она набрала лишние килограммы, но телеведущая поспешила удалить снимок и отметила, что это просто неудачный ракурс.
На днях Лариса решила порадовать поклонников новым фото. Она поделилась снимком, на котором запечатлена ее мама Альбина Андреевна. В кадре ее держит за руку 17 -летняя дочь телеведущей Леля. "Мои прекрасные! Мои любимые! Мои мамочка и доченька! Живите! Радуйтесь!", — подписала фото Гузеева. Скорее всего автором фото стала наследница артистки. В кадре родительница звезды сидит за столом в пуловере шоколадного цвета, а ее седые волосы уложены в прическу.
Поклонники были поражены красотой женщины, а также отметили, что они с Ларисой очень похожи. "Очень трогательное фото", "Мамочка красавица, как и доченька, и сама Лариса", "Спасибо маме за то, что вы есть, приносите людям счастье, за ваши работы в кино, как ведущая, как просто женщина", "Мама просто красавица! Такое аристократическое лицо, осанка!", — прокомментировали фото поклонники. Отметим, что за последнее время Гузеева сильно похудела и теперь часто радует поклонников женственными образами.
Teleprogramma.pro: последние новости
Музыканты группы «Пикник» пострадали в ДТП Имущество семьи Фриске пустят с молотка Отпевание Табакова будет закрытым для общественности
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня25
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля87
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию497
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение