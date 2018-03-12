Скончался Олег Табаков

Москве на 83-м году жизни скончался художественный руководитель МХТ им. Чехова, актер и режиссер Олег Табаков . 12 марта артиста отключили от систем жизнеобеспечения, сообщает Telegram-канал Mash.

Последние несколько месяцев Табаков находился в больнице в бессознательном состоянии. 27 ноября прошлого года ему диагностировали сепсис, позже актеру установили искусственное дыхательное горло — трахеостому.

Врачи делали самые пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

Сегодня у Олега Павловича произошел сердечный приступ. Он скончался в 16 часов 15 минут.

Олег Табаков — актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им Чехова и театра «Табакерка», продюсер, педагог.

Родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.

В юности Табаков занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» в Саратовском дворце пионеров, после чего принял решение стать артистом. После окончания Школы-студии МХТ вместе с Олегом Ефремовым и другими артистами основал театр «Современник». В 1983 году по приглашению Ефремова перешел во МХТ имени Чехова . В 1977 году в подвале бывшего угольного склада на улице Чаплыгина организовал театр «Табакерка».

С 2000 года Табаков совмещал художественное руководство МХТом и «Табакеркой», руководство кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, преподавательскую деятельность, съемки в кино и режиссуру.