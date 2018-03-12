Звезде сериала «Ольга» устроили травлю

Звезде сериала "Ольга" Яне Трояновой устроили травлю в Сети собственные подписчики. Их возмутил очередной пост на странице актрисы в Instagram.

"Публичные люди, телек, наружная реклама активно зазывают на выборы 🗣🗣🗣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — на своей странице в Instagram поделилась актриса. Вместе с тем, она, по собственному признанию, на избирательном участке появляться не собирается. "Так что, 18 марта я абсолютно свободна!", — добавила Яна Троянова. Актриса Яна Троянова, имя которой прогремело на всю страну благодаря главной роли в юмористическом сериале "Ольга", известна своим поклонникам как человек, часто делающий шокирующие, неожиданные, а порой просто странные заявления. Однако с некоторыми высказываниями даже самые проверенные фанаты смириться не могут.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Мар 11, 2018 в 12:36 PST Не всем подписчикам пришлась по вкусу такая откровенность. Они развернули в комментариях под сообщением настоящую травлю актрисы. "Беда-то какая… Только Вас все и ждали…", "Бабулька, одумайся! И, личная просьба, привели себя в порядок!", "Разочарование", — обрушились на нее недовольные поклонники.

Ольгу Кормухину. Отметим, тем временем другая представительница российского шоу-бизнеса продемонстрировала активную гражданскую позицию. "На выборы пойду обязательно. Я считаю, что это наше право и обязанность — высказывать свое мнение", — цитирует НСН заслуженную артистку России

Высказалась она и по поводу тех, кто предпочел не голосовать. "Потом начинают кудахтать: «Это не то, это не так!». Хочется спросить: "а где ты был?" Свое мнение нужно выражать! Я не хочу, чтобы за меня голосовали другие", — подчеркнула певица.