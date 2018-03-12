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Потом и кровью: Самойловой прочат большие проблемы
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Потом и кровью: Самойловой прочат большие проблемы на «Евровидении» 

Дни.ру 12 марта 2018
Страны-участницы выдвинули серьезных артистов в борьбе за главный приз "Евровидения". Однако и у нашей соотечественницы Юлии Самойловой есть все шансы на победу.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался относительно участия в "Евровидении" Юлии Самойловой. Он отметил, что в этом году состав участников песенного конкурса невероятно силен.
"У белорусов очень хорош Alekseev, украинцы посылают давно заждавшегося своего шанса Melovin, от Норвегии снова едет Александр Рыбак, а букмекеры и вовсе отдают сейчас победу эстонке Элине Нечаевой. И все же я уверен, что в этой компании Юлия не затеряется и себя покажет!" — высказал уверенность Манукян.
А накануне, 11 марта, был презентован клип на песню Юлии Самойловой, с которой та выступит на конкурсе. Композиция называется I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". реакция зрителей и на песню и клип оказалась неоднозначной. Так, продюсер Иосиф Пригожин, как отметил тот же Манукян, использовал термин "ватненько". Вадим заявил: "Юлия Самойлова доказала, что история с непопаданием на "Евровидение" в Киев ее действительно не сломала, так что название песни ей очень подходит".
Также Вадим Манукян не смог не ответить актеру Станиславу Садальскому, который назвал выбор Юлии Самойловой представительницей России пиаром. Он счел слова артиста перебором.
"Юлия сама очень хочет поехать и покорить Лиссабон, она и в Киев хотела поехать, но обстоятельства помешали. Да и вообще говорить о людях с ограниченными возможностями такое, мне кажется. это вообще кощунственно", — заключил Манукян.
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