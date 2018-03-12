Ещё
Ольгу Бузову прооперируют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольге Бузовой предстоит операция на ноге 

7 Дней 12 марта 2018
Ольга Бузова на одном из последних концертов сильно повредила колено. Выступая в Петропавлоске-Камчатском, певица исполняла сложный танцевальный элемент и неудачно приземлилась, повредив связки на правой ноге. В Москве врачи поставили звезде диагноз «растяжение связок» — при подобной травме необходим полный покой: только в этом случае, наступает полное выздоровление. Медики уточнили, что если Бузова не будет соблюдать их рекомендации, дело может закончиться тем, что артистке потребуется хирургическое вмешательство.
«Если будет и дальше так прыгать, то ситуация может усугубиться и потребуется операция! — рассказали «СтарХиту» специалисты. — Сейчас пациентке нужна реабилитация. А это может занять несколько месяцев».
Однако, несмотря на рекомендации врачей отказаться на некоторое время от выступлений, Ольга не выполняет эти распоряжения. По словам пиар-директора телеведущей Антона Богославского, Ольга «хромает», но выходит на сцену, превозмогая боль.
«Она мучается от боли, — цитирует ресурс Богославского. — Врачи советовали соблюдать постельный режим, но переубедить Олю невозможно: она все равно выходит на сцену. Мы все очень переживаем, советуем взять паузу».
Ситуация осложняется тем, что график артистки расписан на месяцы вперед. Она либо поет, либо играет на театральной сцене. В настоящий момент Ольга принимает сильнодействующие препараты, также ей делают внутрисуставные инъекции.
За Бузову очень переживают ее близкие, а больше всего, самый родной человек звезды — ее мама.
«Мамулик приехала, — пишет Ольга в личном микроблоге. Переживает сильно за меня! Успокоила и пообещала, что все будет хорошо! Для родителей мы всегда будем маленькими детьми».
7 Дней: последние новости
Солисты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП Кому был нужен срыв отпевания Олега Табакова? Никита Михалков получил травму головы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня25
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля96
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию498
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение