Ольгу Бузову прооперируют

Ольге Бузовой предстоит операция на ноге

«Если будет и дальше так прыгать, то ситуация может усугубиться и потребуется операция! — рассказали «СтарХиту» специалисты. — Сейчас пациентке нужна реабилитация. А это может занять несколько месяцев». Ольга Бузова на одном из последних концертов сильно повредила колено. Выступая в Петропавлоске-Камчатском, певица исполняла сложный танцевальный элемент и неудачно приземлилась, повредив связки на правой ноге. В Москве врачи поставили звезде диагноз «растяжение связок» — при подобной травме необходим полный покой: только в этом случае, наступает полное выздоровление. Медики уточнили, что если Бузова не будет соблюдать их рекомендации, дело может закончиться тем, что артистке потребуется хирургическое вмешательство.

«Она мучается от боли, — цитирует ресурс Богославского. — Врачи советовали соблюдать постельный режим, но переубедить Олю невозможно: она все равно выходит на сцену. Мы все очень переживаем, советуем взять паузу». Однако, несмотря на рекомендации врачей отказаться на некоторое время от выступлений, Ольга не выполняет эти распоряжения. По словам пиар-директора телеведущей Антона Богославского, Ольга «хромает», но выходит на сцену, превозмогая боль.

Ситуация осложняется тем, что график артистки расписан на месяцы вперед. Она либо поет, либо играет на театральной сцене. В настоящий момент Ольга принимает сильнодействующие препараты, также ей делают внутрисуставные инъекции.