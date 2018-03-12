Катя Гордон стала помощницей Насти Рыбки

«Аккаунт Насти Рыбки взломан, поэтому буду помогать ребятам информационно, как минимум потому, что люди не должны исчезать просто так», — заявила Гордон в Twitter. Юрист и общественница Екатерина Гордон заявила, что хочет помочь Насте Рыбке, Алексу Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) и другим задержанным выйти на свободу.

Аккаунт Насти Рыбки взломан, поэтому буду помогать ребятам информационно, как минимум потому, что люди не должны исчезать просто так…

Новости о Насте Рыбке читайте на моем политическом блоге https://t.co/uu9FeJBA8f pic.twitter.com/O5oZsnGE1n— Катя Гордон (@gordon_katya) 12 марта 2018 г. Гордон опубликовала на сайте gogordon.ru письмо представителя Рыбки и Лесли Павло Юнко, заявившего, что после разговора «это была операция российских спецслужб по депортации Алекса и Насти в Россию из Тайланда, после чего их должны были осудить и отправить в тюрьму».

Кроме того, представитель заявил, что «у Америки тоже есть интерес к этому делу», а пока в «тюрьме города Бангкок сидит 6 ребят, включая Алекса и Настю. Остальные 4 сидят в тюрьме возле Паттайи. Условия у троих заключенных ужасные они в камере, где более 1200 человек».

Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала просьбы о помощи Вашукевич, заявив, что Госдеп готов помогать американским гражданам, коей Вашукевич не является.

Напомним, Вашукевич является гражданкой Белоруссии . Вместе с тренером Александром Кирилловым и другими участниками тренинга, она была задержана за нелегальные секс-тренинги в Паттайе.

Рыбка заявляла о наличии у нее записей разговоров миллиардера Олега Дерипаски , которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США

В конце февраля Лесли и Рыбка направили в консульство США письмо с просьбой о политическом убежище для себя и всех задержанных вместе с ними.

9 февраля против Вашукевич и Кириллова, разместивших в соцсетях фотографии, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, был подан иск в России.