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Гордон стала помощницей Насти Рыбки
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Катя Гордон стала помощницей Насти Рыбки 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Юрист Екатерина Гордон выразила готовность помогать Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и опубликовала письмо с просьбой о помощи от представителя Вашукевич и секс-тренера Александра Кириллова.
Юрист и общественница Екатерина Гордон заявила, что хочет помочь Насте Рыбке, Алексу Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) и другим задержанным выйти на свободу.
«Аккаунт Насти Рыбки взломан, поэтому буду помогать ребятам информационно, как минимум потому, что люди не должны исчезать просто так», — заявила Гордон в Twitter.
Гордон опубликовала на сайте gogordon.ru письмо представителя Рыбки и Лесли Павло Юнко, заявившего, что после разговора «это была операция российских спецслужб по депортации Алекса и Насти в Россию из Тайланда, после чего их должны были осудить и отправить в тюрьму».
Кроме того, представитель заявил, что «у Америки тоже есть интерес к этому делу», а пока в «тюрьме города Бангкок сидит 6 ребят, включая Алекса и Настю. Остальные 4 сидят в тюрьме возле Паттайи. Условия у троих заключенных ужасные они в камере, где более 1200 человек».
Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала просьбы о помощи Вашукевич, заявив, что Госдеп готов помогать американским гражданам, коей Вашукевич не является.
Напомним, Вашукевич является гражданкой Белоруссии. Вместе с тренером Александром Кирилловым и другими участниками тренинга, она была задержана за нелегальные секс-тренинги в Паттайе.
Рыбка заявляла о наличии у нее записей разговоров миллиардера Олега Дерипаски, которые якобы могли бы пролить свет на «вмешательство» в выборы в США.
В конце февраля Лесли и Рыбка направили в консульство США письмо с просьбой о политическом убежище для себя и всех задержанных вместе с ними.
9 февраля против Вашукевич и Кириллова, разместивших в соцсетях фотографии, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, был подан иск в России.
Добавим, что ранее Дерипаска уже подавал иск против американского информагентства Associated Press о клевете, потребовав прекратить распространять недостоверную информацию о якобы имевших место связях с Полом Манафортом и избирательной кампанией Дональда Трампа.
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