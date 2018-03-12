«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»

Кейт Уинслет. Лавина секс-скандалов в Голливуде привела к тому, что американский профсоюз актеров подготовил руководство по съемке постельных сцен, которое призвано искоренить домогательства в киноиндустрии. Согласно новым инструкциям, режиссерам запрещено требовать от артистов раздеваться во время кастинга и просить имитировать секс. Рекомендации, возможно, действительно спасут начинающих актрис от психологических травм и унижений, поскольку многие знаменитости, среди которых Дженнифер Лоуренс Кира Найтли , говорили о неприятных ситуациях на съемках постельных сцен или на кастингах для фильмов с эротическими эпизодами. Однако нашлись и те, кто вспоминает об этом с горящими глазами, — например, Эмилия Кларк «Лента.ру» собрала откровения звезд о том, как в Голливуде снимают секс.

«Мы стояли обнаженные, и только клейкая лента прикрывала наши гениталии»

Актриса Молли Рингуолд , известная по фильмам «Клуб "Завтрак"» и «Шестнадцать свечей», на волне голливудских секс-скандалов рассказала об унижениях, которые вытерпела на кастингах, будучи несовершеннолетней. По ее словам, во время одного прослушивания ее заставили носить собачий ошейник, хотя в сценарии об этом речи не шло. «Скорее всего, в чьем-то ящике сейчас медленно разлагается старая VHS-кассета с записью того, как я в собачьем ошейнике пытаюсь вспомнить свои строчки, стоя перед молодым мужчиной, в которого когда-то была влюблена», — подчеркнула она.

Подобные эмоции пришлось испытать и Дженнифер Лоуренс в начале ее карьеры. «Одна из женщин-продюсеров заставила меня раздеться догола и встать в ряд с пятью другими девушками, которые были намного худее меня. Мы стояли рядом обнаженные, и только клейкая лента прикрывала наши гениталии», — поведала актриса. После этого продюсер посоветовала девушке использовать свои обнаженные фотографии в качестве стимула, чтобы похудеть. Лоуренс пожаловалась на произошедшее другому продюсеру, который возмутился и сказал, что не понимает, почему все считают ее толстой. Мужчина подчеркнул, что считает молодую артистку «трахабельной».

«Моему персонажу приказывают раздеться перед всем классом, и я должна была снять одежду перед всей съемочной группой. Я очень сильно из-за этого переживала», — рассказывала артистка. Дженнифер заявляла, что победила страх, убедив себя в любви к своему телу. В 2014 году Дженнифер стала жертвой хакеров, которые слили в интернет ее фотографии весьма откровенного содержания. Из-за произошедшего у девушки начались проблемы с психикой и с восприятием своего тела, и съемки эротических сцен давались ей с большим трудом. Например, Лоуренс сыграла главную роль русской проститутки-шпионки в триллере «Красный воробей», и в одном из эпизодов ей пришлось полностью обнажиться перед группой взрослых людей в лекционном зале.

На съемках «Пассажиров» Лоуренс распереживалась уже из-за того, что ей нужно было целоваться с женатым Крисом Праттом . Поэтому, по признанию самой актрисы, перед работой над эротическими сценами она решила накатить: «Я очень сильно напилась. Но, когда я вернулась домой со съемок, беспокойство усилилось: что я наделала? Я впервые целовала женатого мужчину, и ужасное чувство вины отдавалось болью в животе. Я знала, что это просто моя работа, но я не могла объяснить это своему животу. Такой беспомощной, уязвимой я себя еще никогда не чувствовала».

Пратт смотрел на любовные эпизоды с Лоуренс совсем другими глазами — актер утверждал, что во время работы над «Пассажирами» почувствовал на себе ответственность за комфорт своей коллеги. «При всем напряжении, которое ты испытываешь перед съемками таких сцен, когда все начинается, ты понимаешь, что в этом на самом деле нет ничего сексуального. Тебе просто очень неловко. Но это часть работы, и ты делаешь, что можешь, чтобы минимизировать дискомфорт, который может испытать твой партнер», — рассказывал Пратт. «Лесбийский секс, секс с мужчиной — это всегда напряжение»

«Это было настоящее сумасшествие, потому что Мила и я близкие друзья», — говорила Портман. По словам актрисы, после чтения сценария к ней не сразу пришло понимание, что придется имитировать секс со своей подругой: «Это было весьма странно. Я почувствовала, что было бы легче снять эту сцену с кем-то, кого я не знаю. Но все-таки хорошо было быть там с подругой, с которой можно посмеяться и пошутить над этим». Когда в 2010 году триллер Даррена Аронофски «Черный лебедь» выходил в прокат, СМИ писали о нем как о «драме про балерину со сценой лесбийского секса». И звездам ленты, Натали Портман Миле Кунис , пришлось подробно рассказывать про тот самый эпизод журналистам, интерес которых подогревался еще и тем, что в жизни Натали и Мила оказались подругами.

Кунис заявила, что съемки любой постельной сцены — тяжелый труд, кем бы ни был твой партнер. «Тебе никогда не бывает комфортно. Будь то лесбийский секс или секс с мужчиной — это всегда напряжение», — утверждала она. Источники из съемочной группы отмечали, что актрисы пили перед работой текилу, чтобы снять стресс, однако Кунис категорически отрицает подобное непрофессиональное поведение.

В фильме Майкл Фассбендер в роли Карла Юнга порет свою пациентку с садомазохистскими наклонностями. Найтли так опасалась, что актер сделает ей больно, что привела на съемки телохранителя. «Я сказала Майклу перед одной из сцен: "У меня снаружи стоит охранник. Тронешь меня — он тебе ноги переломает". А он ответил мне: "Кира, ты привязана к кровати. Ты не в том положении, чтобы мне угрожать"». Есть два престола А вот Кира Найтли, в свою очередь, призналась, что собиралась с силами перед съемками эротической сцены в фильме «Опасный метод» Дэвида Кроненберга при помощи водки: «Я выпила несколько шотов перед работой и несколько бокалов шампанского после съемок, отмечая радостную весть, что мне больше не придется в этом участвовать».

«Это было ужасно. Ночью накануне я не мог уснуть ни на секунду, хотя обычно мне хорошо удается отстраниться от образа Рамси. И Софи Тернер, играющая Сансу, — такая прекрасная молодая девушка… На съемочной площадке присутствовало явное ощущение, что никому не хотелось бы быть там и делать что-то подобное. Но надо было отбросить все это и просто работать, и Софи хорошо справилась», — рассказал Реон. «Игра престолов» очень быстро завоевала славу сериала, щедрого на сцены изнасилований, инцеста и просто обнаженку. Однако чересчур красочные эпизоды вызвали волну критики среди зрителей, отчего создатели проекта пообещали пересмотреть подход к изображению сексуального насилия. Актер Иван Реон, сыгравший в сериале злодея Рамси Болтона, поведал о своих переживаниях во время съемок одной из самых жестоких сцен изнасилования в «Игре престолов» — брачной ночи его персонажа с Сансой Старк в шестой серии пятого сезона.

«Я обожаю, когда мы добираемся до неприличных сцен», — комментировала Эмилия секс Джона Сноу и Дейенерис Таргариен. Однако далеко не все актеры страдали от съемок изнасилований и любовных сцен. К примеру, Эмилия Кларк признавалась, что хочет «вернуть в сериал всех красивых мальчиков, стянуть с них штаны и снять их пенисы крупным планом».

Артистка также восторженно высказывалась о постельной сцене с Михилем Хейсманом, который исполнил роль Даарио Нахариса. По ее признанию, она даже поблагодарила шоураннеров сериала за то, что ей дали возможность покомандовать в эротическом эпизоде.

«Это как раз та сцена, которую я так ждала! Потому что на меня вылили кучу дерьма за другие сцены секса и обнаженки», — заявляла она. «Я не прочь стереть себе память и вернуться в то время, когда мы снимали секс с Михилем. Все началось с фразы "снимай одежду", а затем мы увидели его потрясающее тело», — отмечала актриса. Сунул не туда

Кларк говорила, что снимается в эротических сценах без дублерш и гордится этим. Ее заменяли только в четвертом и пятом сезонах.

«В шестой части это все еще я — гордая и сильная. Я искренне счастлива, что согласилась на это. Никаких дублерш», — объясняла девушка.

При этом она оказалась противником «бессмысленного секса», и именно поэтому мы не увидели ее в главной роли в БДСМ-мелодрамах серии «Пятьдесят оттенков»: «Я подумала, что рискую просто застрять на этом образе и потом не сумею от него избавиться». «Я не выношу, когда секс просто швыряют мне в лицо. Я всегда считала, что предложение интимной близости более волнующе, чем сам половой акт», — подчеркивала Кларк.

Во время съемок сцены изнасилования Дейенерис Кхалом Дрого актер Джейсон Момоа надел на пенис не обычный пакет, а розовый пушистый носок — мужчина увидел, как Эмилия нервничала перед началом работы и решил разрядить обстановку, но вместо этого шокировал актрису.

«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать», — со смехом вспомнила Эмилия в одном из интервью.

Вампирский засос О так называемых пакетах для полового органа, которые актеры используют в эротических сценах, рассказывал и Джейми Дорнан , звезда «Пятидесяти оттенков». Он признался, что однажды надел на пенис пакет, который уже использовался кем-то еще. «Там было несколько мешков разных размеров, я выбрал тот, что подходил мне больше всего. Я ожидал, что он будет полностью новый, а потом раскрыл его и увидел там запись "Заключенный номер три"», — поведал он.

Пока большинство актеров пытаются изобразить в постели человеческие эмоции, другим, наоборот, приходится демонстрировать нечеловеческий секс — такая задача стояла перед Кристен Стюарт Робертом Паттинсоном в «Сумерках».

«От нас требовали сделать самую эпичную сцену секса всех времен. Она должна была выглядеть сверхъестественной, потусторонней, нечеловечной, как лучший секс, который можно представить. И мы думали: ***** [Черт возьми], как же мы с этим справимся?» — рассказывала Стюарт. Она назвала любовную сцену с Паттинсоном «агонией» и призналась, что жалеет о том, какой она получилась.

Актриса также критиковала тех, кто стесняется раздеваться перед камерой: «Когда я вижу более-менее знаменитую артистку, которая наконец-то показывает в очередном фильме свои сиськи, которые до этого тщательно скрывала, а сейчас показала их потому, что в этом фильме ей это подходит, то говорю: "Боже, спасибо, что показала миру свои драгоценности!"»

Стюарт и Паттинсон стали встречаться, познакомившись на площадке «Сумерек». И, по признанию актера, эротические сцены с близким человеком оказались для него огромным испытанием.

«Чем больше вы привыкаете друг к другу, тем сложнее вам изображать крайне напряженный любовный эпизод. Вы думаете: "Я не хочу опозориться перед своим партнером", и "Я знаю, о чем она сейчас думает"». Секс в кино дается Паттинсону с трудом еще и из-за того, что на площадке он «потеет, как сумасшедший». Так он описывал эротический эпизод с Джулианной Мур в «Звездной карте»: «Я буквально пытался ловить капли пота, чтобы они не упали на ее спину. В итоге она спросила меня: "У тебя что, паническая атака?"» «Вот твоя попа, а вот — Константин»

«На момент съемок постельных сцен мне кажется, что ты и партнер превращаетесь в бесполых существ, потому что если ты начнешь переживать, что кто-то чего-то коснулся или что-то там увидел, то это будет сильно отвлекать от происходящего. Зритель не поймет, что происходит», — объясняла она. По словам Аксеновой, главные факторы в такой работе — юмор и уважение: «Суть таких сцен заключается в том, чтобы забыть обо всем. И юмор очень сильно помогает на площадке. Главное — шутить и смеяться над этим. Как только вы расслабляетесь, сразу появляется какая-то чувственность, ты можешь позволить себе больше, что-то придумываешь в процессе». Актриса вспомнила о фильме Михаила Сегала «Рассказы», в которой снялась с Константином Юшкевичем: «В "Рассказах" мне очень сильно помогало, что партнер меня всегда прикрывал. Он меня очень защищал. Конечно, когда снимались "Рассказы", я была не так опытна в этом плане, и мне было важно, чтобы режиссер и оператор со мной договорились, нарисовали мне раскадровку: вот пол, вот лежишь ты, вот твоя попа, а вот — Константин». Российская актриса Любовь Аксенова в интервью Юрию Дудю рассказывала о том, как справляется с неловкостью в эротических эпизодах.

«Вода была очень холодной. Мы решили дать им по рюмке водки, они выпили, прыгнули в бассейн, и случилось ужасное — у них оказалась совершенно разная реакция на комбинацию водки с холодной водой. Амалия сделалась синей, а Балуев — красным. Я сидел за монитором и смотрел, как огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину — это сексуально или нет? Я до сих пор не ответил на этот вопрос», — отметил он.

«Голые сучки не помогли удержать глаза открытыми»

Юмор может помогать актерам в неловких ситуациях, однако иногда вполне серьезный секс в кино превращается в комедию. Например, рэпер Гуччи Мейн признавался, что заснул во время съемок такого эпизода для картины «Отвязные каникулы» Хармони Корина