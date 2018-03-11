«Евровидение-2018»: Россия возвращается

Юлия Самойлова поедет на «Евровидение-2018» с песней «I Won't Break»

Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» в Португалии с песней «I Won't Break». Певица, которая была вынуждена пропустить конкурс прошлого года в Киеве, выйдет на сцену 10 мая, во втором полуфинале.

Российское участие на музыкальном конкурсе «Евровидение» обычно начинается в марте — в этом месяце, фактически за несколько дней (а то и за несколько часов) до завершения срока подачи заявок отечественные телеканалы-трансляторы (Первый и «Россия 1») называют исполнителей, которые будут представлять на этом шоу нашу страну. Или, в крайнем случае, песню, с которой они туда поедут.

В этом году интриги с российским представителем на «Евровидении» не существует — уже год всем интересующимся самым популярным песенным конкурсом в мире известно, что это будет Юлия Самойлова, но традиция никуда не делась. И в воскресенье, 11 марта, в программе «Время» Первый канал представил композицию, с которой Самойлова будет представлять страну на «Евровидении-2018».

Песня Самойловой англоязычная, она называется «I Won't Break» (Я не сломаюсь).

Полины Гагариной. «Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — приводятся в релизе Первого канала слова Самойловой. Авторами композиции стали Леонид Гуткин , Нетта Нимроди и Арье Бурштейн — они же писали прошлогоднюю «Flame Is Burning», с которой Юлия должна была выступать на «Евровидении-2018». Гуткин также был одним из авторов песен для «Евровидения» для Дины Гариповой

Юлия Самойлова должна была представлять Россию еще на прошлом «Евровидении» — именно ее кандидатуру назвал Первый канал ровно год назад, 12 марта 2017-го. Но тогда конкурс проходил в Киеве, и Юлию не пустили на Украину по решению Службы безопасности этой страны — силовики посчитали, что ее визит в Крым летом 2015 года является нарушением украинских законов, и сделали ее персоной нон грата на Украине на три года.

Фактический недопуск Самойловой до конкурса был поддержан украинскими властями; Европейский вещательный союз (ЕВС) пытался урегулировать ситуацию, Первому каналу и певице было предложено заменить исполнителя или участвовать в полуфинале дистанционно.

Эти предложения, разумеется, были отвергнуты, Россия в конкурсе-2017 участия не принимала, Украина получила предупреждение, а в правила «Евровидения» были внесены изменения, касающиеся выбора участника шоу — теперь претенденты не должны иметь проблем с правоохранительными органами страны-хозяйки.

«У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненная смысла и очень красивый номер. И как всегда — наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!», — говорит глава российской делегации на «Евровидении», главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. Тогда же Первый канал и канал «Россия 1» приняли совместное решение, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении-2018».

Режиссером видеоклипа на «I Won't Break» стал Алексей Голубев , который в 2015-м снимал официальный ролик для «A Million Voices» Полины Гагариной. Он же поставит и номер Юлии Самойловой для шоу. Детали выступления российской певицы пока держатся в секрете.

Юлия Самойлова родилась в 1989 году в городе Ухте, она с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. Юлия поет с детства, в 13 лет она стала лауреатом регионального конкурса «Серебряное копытце», участвовала и занимала призовые места на всероссийском фестивале «На крыльях мечты», в конкурсах «Шлягер-2005» и международном «Роза ветров».

В третьем сезоне телешоу «Фактор А» Самойлова вышла в финал, заняла второе место и (вместе занявшим третье место Ярославом Дроновым ) получила от председателя жюри Аллы Пугачевой премию «Золотая звезда Аллы». В феврале 2014-го певица принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи, исполнив там песню «Вместе».

Напомним, что в 2017-м в Киеве победил в итоге португалец Салвадор Собрал — он стал первым и по зрительскому голосованию, и по мнению членов профессиональных жюри. Певец заработал невероятное количество баллов — 758; например, у украинки Джамалы в 2016-м их было 534. Отметим, что новая система подсчета и объявления голосов — сначала оценки жюри, к которым затем добавляются баллы зрителей — была введена как раз в 2016-м в Стокгольме.

Местом проведения конкурса станет Лиссабон, а сами три шоу — два полуфинала и финал — пройдут на 20-тысячной крытой «Алтис-Арене» 8, 10 и 12 мая 2018 года.