Назван представитель России на «Евровидении»

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Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break 

РИА Новости 11 марта 2018
Певица Юлия Самойлова выступит на "Евровидении-2018" с песней I Won't Break, презентация композиции состоялась в эфире программы "Воскресное Время" на Первом канале.
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В воскресенье Первый канал подтвердил, что Самойлова представит Россию на "Евровидении-2018", которое пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.
"Евровидение" — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются… Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей", — сказала Самойлова в эфире Первого канала.
Над новой песней для Самойловой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, сообщили в пресс-службе телеканала. Именно эта команда авторов создала композицию Flame Is Burning, с которой певица должна была выступить на конкурсе в прошлом году.
"Евровидение-2017" прошло в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.
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