Боно извинился за издевательства в его компании

"Мы очень сожалеем. Я ненавижу издевательства, просто не выношу. Одной из причин, почему мы организовали ONE, как раз было то, что беднейшие люди в беднейших местах становятся жертвами издевательств со стороны своего окружения", — заявил он изданию. Музыкант также отметил, что готов лично встретиться с теми, кто стал жертвой притеснений в офисе его компании, и извиниться перед ними.

Лидер ирландской рок-группы U2 Боно (настоящее имя — Пол Хьюсон ) принес свои извинения в связи с сообщениями об издевательствах в африканском отделении благотворительной компании ONE Campaign, одним из основателей которой является музыкант, сообщает газета Mail on Sunday.