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Боно извинился за издевательства в его компании
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Боно извинился за издевательства в основанной им благотворительной компании 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Лидер ирландской рок-группы U2 Боно (настоящее имя — Пол Хьюсон) принес свои извинения в связи с сообщениями об издевательствах в африканском отделении благотворительной компании ONE Campaign, одним из основателей которой является музыкант, сообщает газета Mail on Sunday.
"Мы очень сожалеем. Я ненавижу издевательства, просто не выношу. Одной из причин, почему мы организовали ONE, как раз было то, что беднейшие люди в беднейших местах становятся жертвами издевательств со стороны своего окружения", — заявил он изданию. Музыкант также отметил, что готов лично встретиться с теми, кто стал жертвой притеснений в офисе его компании, и извиниться перед ними.
Как отмечает издание, сотрудники организации в Йоханесбурге ранее заявляли, что один из руководителей неоднократно высмеивал и унижал их. В частности, как отмечает газета по результатам собственного расследования, одна из замужних сотрудниц организации утверждала, что ее понизили в должности и урезали зарплату за то, что она отказалась вступать в связь с пожилым парламентарием из Танзании. Других сотрудников, согласно их утверждению, использовали как обслугу на одной из организованных руководством вечеринок. По данным издания, большинство жалоб о плохом обращении относятся к экс-главе африканского отделения организации Сифо Мойо (Sipho Moyo), которая занимала пост с 2010 по 2015 год.
Сама Мойо заявила, что она "категорически отрицает" подобные обвинения и утверждает, что ее оклеветали. По ее словам, другие представители руководства обращались с ней "как с прислугой" и публично оскорбляли.
Как отмечает издание, внутреннее расследование в организации выявило "непрофессиональное поведение" и "полностью несоответствующую" реакцию, однако никаких действий предпринято не было. По данным издания, в связи с этим несколько бывших сотрудников организации, ставших жертвами издевательств, могут подать на нее в суд.
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