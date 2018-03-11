Ещё
Жене Ефремова поставили страшный диагноз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жене грубияна Ефремова поставили страшный диагноз после скандала 

Дни.ру 3 часа назад
Популярный блогер Лена Миро высказалась по поводу скандала, в центре которого оказался матерящийся актер Михаил Ефремов. Она набросилась с критикой на жену артиста Софью.
>>Садальский влез в скандал с Ефремовым
Миро пишет, что ее всегда удивляло, как человек в семье может так много пить. "Ну неужели жена не может сказать: остановись, родной, ты превратился в животное! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред)" — пишет она.
По ее словам, именно близки должны помогать человеку, который уходить в запой. Либо приводить в чувства отрезвляющим подзатыльником, либо поддерживать заботой.
"Жена алкоголика -— это диагноз. Наполовину в том, что пьет муж, всегда виновата жена", — утверждает Миро. По ее словам, такие супруги все терпят: пьянство, хамство, позор и побои.
"Мужчину во многом делает женщина. Если твой муж бухает, то виновата ты. У нормальных женщин мужья не пьют и не дебоширят, потому что или ведут себя прилично, или жена уходит от алкаша", — уверена блогер. По ее мнению, тех жен, которые терпят пьянство супругов, даже нельзя назвать женщинами.
Напомним, что актер Михаил Ефремов угодил в скандал после спектакля в Самаре. По словам очевидцев, он вышел на сцену в несколько странном состоянии, постоянно забывал слова и материл зрителей, которые просили его говорить погромче.
Жена Ефремова заступилась за него. "С трудом верю в то, что описывают "очевидцы". Наполовину это вранье", — утверждает она.
Дни.ру: последние новости
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко Волчек потеряла дар речи после скандальной выходки Ефремова Озверевшие фанаты прижали Бузову к стенке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине348
ФСБ предотвратила теракт25
Собчак жестко ответила Климкину401
Украинцев заставят хранить дома тела умерших родственников152
Американский флот лишился головного авианосца69
Видео
04:00
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
Шоу-бизнес
01:32
Циркачи бросили голодных медведей на улице
Общество
00:55
Испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешно
Оружие
00:33
«С ума сошли?» Путин исключил возврат Крыма Украине
Политика В мире
00:59
Американский флот лишился головного авианосца
Войска Армия
02:03
Украинцев заставят хранить дома тела умерших родственников
Украина В мире
00:46
Жене Ефремова поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
03:18
Александр Рыбак снова выступит на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:57
Маск показал новое видео запуска Tesla в космос
Наука и техника
01:26
Назван вероятный способ отравления шпиона Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение