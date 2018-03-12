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Ширвиндт назвал причину смерти Гурченко
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Ширвиндт назвал причину смерти Гурченко 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: кадр из фильма "Небесные ласточки"
Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт заявил, что актриса Людмила Гурченко умерла из-за нежелания стареть. Об этом, как сообщает «СтарХит», актер рассказал в эфире программы «Сегодня вечером» на «Первом канале».
В студии «Сегодня вечером» Ширвиндт говорил о книге «В промежутках между», посвященной коллегам и друзьям артиста.
«Заболела?! Ерунда! Я знаю, от чего она умерла. Она стареть не могла, не хотела, не знала, как это может быть», — сказал Ширвиндт о Гурченко.
Он назвал Гурченко «необыкновенной», подчеркнув, что талия актрисы всегда была «17, максимум 26» сантиметров.
«И вдруг ей показалось, что она стала стареть, и она померла. Сто процентов», — подчеркнул Ширвиндт.
Людмила Гурченко 14 февраля 2011 года поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Ее госпитализировали, на следующий день прооперировали и выписали перед 8 марта. В конце месяца состояние актрисы ухудшилось. СМИ писали, что у нее диагностировали тромбоэмболию лёгочной артерии. 30 марта Гурченко вызвали скорую помощь, но реанимировать актрису врачи не смогли.
 Ещё 5 источников 
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