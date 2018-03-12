В Сети раскритиковали песню Самойловой

На YouTube-канале Eurovision Song Contest опубликовали клип на песню «I Wonʼt Break» («Я не сломаюсь»), с которой певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении-2018».

Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев . По данным «Первого канала», Голубев также выступит постановщиком конкурсного номера Самойловой. В 2015 году он был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на «Евровидении» в Вене.

«Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры», — рассказал Голубев. Детали номера Самойловой пока неизвестны.

В клипе кадры с певицей перемежаются с изображениями воды и лавы, а к концу ролика артистку помещают на вершину горы.

«Я не хочу никого обидеть… Мое мнение, что все ужасно… Как такой клип можно было выставить на показ всем странам? У блогеров клипы лучше… Песня сплошной автотюн, я не услышала мощного голоса, а услышала обработку и многоголосье… С головой на горе, это вообще… Кто это монтировал? 3б класс на уроке информатики?» — возмутилась одна из пользовательниц. На YouTube видео собрало 4,3 тысячи лайков и 3,5 тысячи дислайков. В комментариях к ролику некоторые пользователи написали, что «клип вообще позор».

С ней согласился другой комментатор, который также отметил, что «в клипе тянет автотюн и бэк-вокал, а вокал Юли оставляет желать лучшего».

«Почему люди так грубы? Это было мечтой Юлии — спеть на сцене «Евровидения». Она действительно храбрая и сильная девушка, несмотря на раны. Дайте ей шанс», — призвал один из комментаторов. Многие пользователи заступились за певицу.

Победу на «Евровидении-2016» одержала украинская певица Джамала , поэтому в 2017 году конкурс прошел на Украине. Россию на «Евровидении-2017» должна была представлять Юлия Самойлова, имеющая первую группу инвалидности. Однако СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму. По данным украинской стороны, на полуостров Самойлова попала из России. Украинские власти считают законным только один способ посещения Крыма — через Херсонскую область.