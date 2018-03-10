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Садальский влез в скандал с Ефремовым
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Садальский подержал Ефремова после скандала 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: ТАСС
Актер Станислав Садальский заступился за своего коллегу — актера Михаила Ефремова, которого раскритиковали за непрофессионализм после «пьяного» выхода на сцену.
Шумиху вокруг актера Садальский объяснил любовью СМИ смаковать небылицы. Кроме того, по мнению Садальского, артисту «не могут простить смелости с выступлением „Гражданин-поэт“.
»Ефремов не выходил на сцену пьяным. Миша настолько вжился в роль, что вел себя со зрителями как его герой», — написал он в Instagram.
По его мнению, не стоит доверять тому, что пишут о Ефремове в соцсетях.

✔️Как же СМИ Любит смаковать небылицы…Не могут простить артисту смелости с выступлением «Гражанин-поэт» 👏👏👏Ефремов не выходил на сцену пьяным. Миша настолько вжился в роль, что вел себя со зрителями как его герой. Все врут! Почему вы думаете, что они говорят правду? Почему вы верите одной стороне (тетке в фейсбуке) и не верите другой? Есть еще такая штука как интерактив — если человек в образе, чем всегда пользуюсь в игре на сцене разговариваю с залом … то Ефремов с амвона ведет себя как его герой. Другое дело пьеса Пинтера ужасная и скучная абсолютно не ко времени. Миша — гениальный актер #садальский #ефремов #гений

Публикация от  Станислав Садальский (@stassadal)

«Все врут! Почему вы думаете, что они говорят правду? Почему вы верите одной стороне (тетке в фейсбуке) и не верите другой? Есть еще такая штука как интерактив — если человек в образе, чем всегда пользуюсь в игре на сцене разговариваю с залом … то Ефремов с амвона ведет себя как его герой. Другое дело пьеса Пинтера ужасная и скучная абсолютно не ко времени. Миша — гениальный актер», — резюмирует Садальский.
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