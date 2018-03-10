Садальский влез в скандал с Ефремовым

Садальский подержал Ефремова после скандала

Шумиху вокруг актера Садальский объяснил любовью СМИ смаковать небылицы. Кроме того, по мнению Садальского, артисту «не могут простить смелости с выступлением „Гражданин-поэт“.

»Ефремов не выходил на сцену пьяным. Миша настолько вжился в роль, что вел себя со зрителями как его герой», — написал он в Instagram.

По его мнению, не стоит доверять тому, что пишут о Ефремове в соцсетях.

«Все врут! Почему вы думаете, что они говорят правду? Почему вы верите одной стороне (тетке в фейсбуке) и не верите другой? Есть еще такая штука как интерактив — если человек в образе, чем всегда пользуюсь в игре на сцене разговариваю с залом … то Ефремов с амвона ведет себя как его герой. Другое дело пьеса Пинтера ужасная и скучная абсолютно не ко времени. Миша — гениальный актер», — резюмирует Садальский.