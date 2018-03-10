Билан усомнился в своем здравом уме из-за Бузовой

Певец Дима Билан во время гастролей в Астрахани обнаружил двойника певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

«Я сижу тут, а напротив висит картина. Ну, скажите мне, то ли сошел с ума, то ли это Оля Бузова?! Античная героиня просто, как я смотрю. Ну, правда!», — передает «Московский комсомолец» слова Билана со ссылкой на его блог. В Международный женский день Билан выступил с концертом в Музыкальном театре Астрахани и обнаружил в местной гостинице любопытную картину.

Напомним, ранее исполнительница Ольга Бузова заявила, что ее песня побила мировой рекорд, возглавив рейтинг российского iTunes за одну минуту после выхода в свет.