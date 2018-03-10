Билан усомнился в своем здравом уме

Певец Дима Билан во время гастролей в Астрахани обнаружил двойника певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
В Международный женский день Билан выступил с концертом в Музыкальном театре Астрахани и обнаружил в местной гостинице любопытную картину.
«Я сижу тут, а напротив висит картина. Ну, скажите мне, то ли сошел с ума, то ли это Оля Бузова?! Античная героиня просто, как я смотрю. Ну, правда!», — передает «Московский комсомолец» слова Билана со ссылкой на его блог.
Напомним, ранее исполнительница Ольга Бузова заявила, что ее песня побила мировой рекорд, возглавив рейтинг российского iTunes за одну минуту после выхода в свет.