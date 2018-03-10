Актер Иван Жидков находится в больнице

Бывший муж Татьяны Арнтгольц Иван Жидков госпитализирован с токсическим отравлением

«В общем признаюсь, — написал Иван, — угодил я в госпиталь, с токсическим отравлением. Где, как и почему пока понять не могу, но, возможно, какое-то лекарственное средство… ответ точно есть. Лежу у себя в палате и думаю, вот чего выкладывать? У меня же, как день сурка, капельницы и книжки. Не хотел говорить про больницу, ну, а потом думаю — ладно. Соскучился по народу, нужна обратная связь! Температура доходила до 40,4, странное чувство, но больше не хочу. Сейчас температуры почти нет, чувствую себя норм, тем более 11 числа у меня Спектакль, так что ускоренно в себя прихожу. Это первый раз в жизни, я так угодил надолго. Настроение отличное, чего и вам желаю». Иван Жидков опубликовал в Инстаграме пост, в котором сообщил о том, что уже несколько дней лежит в больнице.

Подписчики наперебой стали желать Ивану скорейшего выздоровления и попросили, его беречь свое здоровье по возможности более ответственно.