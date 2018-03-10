Слепаков сравнил чиновников с мужчиной в тамбуре

Автор-исполнитель песен Семен Слепаков выложил в Instagram написанную им в детстве расписку с обещанием никогда не врать, сопроводив ее историей об отвратительном поведении пьяного в тамбуре поезда. По мнению Cлепакова российские государственные мужи, оказавшись замешанными в различных скандалах, напоминают своим поведение того самого мужчину, а мы всей страной едем в этом поезде.

«У Светлакова есть история из молодости, о том, как он ехал в поезде и вдруг был разбужен громкими воплями из тамбура. Кричала проводница и делала это от охватившего ее первородного ужаса. Прибежав на шум, пассажиры увидели, что весь тамбур измазан говном, причем очень тщательно и практически без пробелов. А посреди тамбура стоял пьяный мужчина со спущенными штанами и, слегка покачиваясь, гордо смотрел прямо перед собой. Мужчина тоже был весь в говне. „Ты что наделал!?!“ — закричала несчастная проводница, обретя дар членораздельной речи. Мужчина перевел на нее взгляд и, выдержав профессиональную актерскую паузу, ответил: „А ты докажи, что это я!“ — говорится в записи в Instagram.

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) Мар 9, 2018 в 3:19 PST

Эта история, считает Слепаков, очень напоминает то, как реагируют российские чиновники на любые обвинения в свой адрес — „неважно в чем — в освоении бюджетных средств, в постройке дворца, несовместимого с доходами и наличием совести, в оргиях на яхте“ —— реакция на все обвинения примерно такая же, как у того мужчины из тамбура. Куда в итоге приедет такой поезд? — задается риторческим вопросом певец в конце своего поста.