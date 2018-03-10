Ещё
Слепаков сравнил чиновников с мужчиной в тамбуре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слепаков сравнил чиновников с мужчиной в тамбуре 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Автор-исполнитель песен Семен Слепаков выложил в Instagram написанную им в детстве расписку с обещанием никогда не врать, сопроводив ее историей об отвратительном поведении пьяного в тамбуре поезда. По мнению Cлепакова российские государственные мужи, оказавшись замешанными в различных скандалах, напоминают своим поведение того самого мужчину, а мы всей страной едем в этом поезде.
«У Светлакова есть история из молодости, о том, как он ехал в поезде и вдруг был разбужен громкими воплями из тамбура. Кричала проводница и делала это от охватившего ее первородного ужаса. Прибежав на шум, пассажиры увидели, что весь тамбур измазан говном, причем очень тщательно и практически без пробелов. А посреди тамбура стоял пьяный мужчина со спущенными штанами и, слегка покачиваясь, гордо смотрел прямо перед собой. Мужчина тоже был весь в говне. „Ты что наделал!?!“ — закричала несчастная проводница, обретя дар членораздельной речи. Мужчина перевел на нее взгляд и, выдержав профессиональную актерскую паузу, ответил: „А ты докажи, что это я!“ — говорится в записи в Instagram.
Эта история, считает Слепаков, очень напоминает то, как реагируют российские чиновники на любые обвинения в свой адрес — „неважно в чем — в освоении бюджетных средств, в постройке дворца, несовместимого с доходами и наличием совести, в оргиях на яхте“ —— реакция на все обвинения примерно такая же, как у того мужчины из тамбура. Куда в итоге приедет такой поезд? — задается риторческим вопросом певец в конце своего поста.
А мы дружной толпой едем в этом поезде. Интересно, куда он держит путь? Какова конечная точка назначения? Светлое будущее? А пустят ли в него наш говнопоезд?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец АТО «чуть не убил» в Италии ведущего Первого канала610
Раскрыты подробности работы Скрипаля на МИ-6191
Путин рассказал, что иногда Песков «несет пургу»125
Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО612
Стали известны подробности крушения Ан-26 в Сирии261
Видео
01:29
Путин рассказал, что иногда Песков «несет пургу»
Политика
01:00
Раскрыты подробности работы Скрипаля на МИ-6
Происшествия Другое
02:36
Дело Скрипаля привело на кладбище
Происшествия
00:33
Египет обзаведется сотнями Т-90С
Армия Оружие
03:55
Дана Борисова рассказала о страшном алкоголизме
Шоу-бизнес
01:23
Боец АТО «чуть не убил» в Италии ведущего Первого канала
В мире
00:53
МВФ нашел выход для Украины
Компании Экономика
00:21
Муравьи станцевали вокруг iPhone
Наука и техника Гаджеты
00:04
Все заложники в доме ветеранов погибли
Происшествия
01:18
Стали известны подробности крушения Ан-26 в Сирии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение