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Дочь Распутиной разыскивает брат
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Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск 

Teleprogramma.pro 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Лида, старшая дочь знаменитой певицы, исчезла вскоре после смерти своего отца Владимира Ермакова. Ее сводный брат по отцу безуспешно ищет девушку, чтобы она могла получить законное наследство.
Как стало известно, Лида, дочь Маши Распутиной и Владимира Ермакова, пропала без вести на прошлой неделе. Сводный брат девушки Алексей организовал активные поиски, но они не увенчались успехом. Причины для скандальной ситуации по-прежнему не ясны. Недавняя смерть отца Лиды, Владимира Ермакова, вполне могла стать одной из них. Еще больше неясности вносит тот факт, что Лида вскоре должна принять права на часть отцовского наследства, для чего ее и разыскивает Алексей. Как стало известно журналистам, девушке причитается половина четырехкомнатной квартиры, принадлежавшей Ермакову, которая расположена в одном из московских спальных районов. Кроме того девушка получит некоторую сумму с банковского счета отца. По приблизительным подсчетам общая ценность наследства Лиды составит более 12 миллионов рублей, а недвижимость, расположенная в столице, позволит девушке прописаться в Москве.
Несколько другую информацию предлагают родственники Лиды по материнской линии и сама Маша Распутина. Певица рассказывает, что находится с дочерью в дружеских отношениях, поддерживает с ней общение и старается всячески помогать. Нынешний муж звезды Виктор Захаров и вовсе заявил:
«За Лиду можно не беспокоиться, с ней все хорошо. Она никуда не терялась, мы с ней находимся в постоянном контакте. Советую не верить слухам». Не секрет, что Распутину с дочерью нередко зовут на различные ток-шоу на центральных каналах, но Мария не склонна принимать подобные предложения, невзирая на предлагаемые крупные гонорары, — сообщает портал Sobesednik.ru.
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