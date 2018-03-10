Вайнштейна ждет арест

«Просто невозможно поверить, что об этом никто не знал!» — заявил Бойс. Как теперь выясняется, по всей видимости, действительно многие знали о действиях Харви, но предпочитали молчать.

По сообщению представителя Нью-Йоркской полиции Роберта Бойса, который возглавляет данное расследование, сбор свидетельств завершен и теперь стражи правопорядка готовятся надеть на преступника наручники. Дело за малым — получить постановление окружного прокурора Манхэттана — Сайруса Вэнса. По словам Бойса, собранной следователями информации достаточно для представления на суде. Полицейских, изучивших десятки случаев, поразил тот факт, что Вайнштейну удавалось так долго скрывать свои преступления.