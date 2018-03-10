Вайнштейна ждет арест

Скандальная история вокруг Харви Вайнштейна началась осенью прошлого года. Тогда на продюсера в полицию одно за другим стали поступать заявления о сексуальных домогательствах и насилиях. К сегодняшнему дню таких жалоб накопилось более 60-ти. Среди жертв множество известных актрис Голливуда.
По сообщению представителя Нью-Йоркской полиции Роберта Бойса, который возглавляет данное расследование, сбор свидетельств завершен и теперь стражи правопорядка готовятся надеть на преступника наручники. Дело за малым — получить постановление окружного прокурора Манхэттана — Сайруса Вэнса. По словам Бойса, собранной следователями информации достаточно для представления на суде. Полицейских, изучивших десятки случаев, поразил тот факт, что Вайнштейну удавалось так долго скрывать свои преступления.
«Просто невозможно поверить, что об этом никто не знал!» — заявил Бойс. Как теперь выясняется, по всей видимости, действительно многие знали о действиях Харви, но предпочитали молчать.
Недавно в этом, к примеру, покаялся один важных чиновников киностудии Вайнштейна — Miramaх — Пол Уэбстер.
«Я знал о многом, но предпочитал об этом не распространяться. Я выбрал путь сокрытия. Для меня это был своего рода «договор с дьяволом», который я заключил ради собственной карьеры…» — кается теперь Уэбстер. Сам Вайнштейн до сих пор отрицает свои действия, которые по большей части будут рассмотрены судом, как тяжкие уголовные преступления, — сообщает 7days.ru.