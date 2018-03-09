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За мужем Пелагеи объявлена охота
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За мужем Пелагеи объявлена охота 

Дни.ру 19 минут назад
Фото: Дни.ру
Семья исполнительницы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина попала в поле зрение журналистов после того, как спортсмена поймали запечатлели целующимся с другой девушкой. Предсказательница Марианна Абравитова рассказала, что происходит в звездной семье.
"Уже выяснили, что сексуальная брюнетка — его давняя знакомая, скорее всего девушка его друга, и речи о романе вообще не идет. Сам Телегин невероятно обаятельный и харизматичный, он притягивает к себе людей, в том числе противоположного пола. Уверена, что такое фото с объятиями и поцелуями у него не одно. Однако с уверенностью могу сказать, в семье Пелагеи и Ивана царит полное доверие", — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
По словам медиума, для Пелагеи такое поведение — не новость и этим певицу не испугаешь.
"Она девушка очень мудрая. Телегин сейчас настоящая Звезда. Очевидно, что будет огромное количество охотниц до его персоны и эту семейную пару ждет масса провокаций. Девушки будут плести интриги и расставлять капканы, но я не вижу, чтобы Иван Телегин попал в них в будущем", — отметила гадалка.
Напомним, что скандал разгорелся из-за снимков женатого хоккеиста и брюнетки, которая встречала Ивана в аэропорту, а позже была замечена вместе с ним в кафе. На День рождения Телегин позвал всех родных и близких, весело отмечали не только 26-летие мужчины, но и золотую медаль нашей сборной по хоккею. При этом никто не видел на празднике Пелагею.
Позже загадочная брюнетка объяснила произошедшее. Она сказала, что в семье Телегина и Пелагеи все хорошо.
"В моей личной жизни так же!" — подчеркнула она.
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