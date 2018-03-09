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Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
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Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью 

Дни.ру 9 марта 2018
Фото: Дни.ру
Актер Алексей Панин угодил в новый скандал из-за видео, которое выложила в Сеть его дочь Анна. На артиста набросились с критикой.
Один из ударов по Панину пришелся от члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадима Манукяна. По его словам, то, что маленькая девочка катает по магазину тележку с пивом, выглядит не так уж безобидно.
"Сегодня ему дочка за пивом бегает со счастливым лицом, а завтра она сигарет папочке из магазина принесет? И все так радужно и весело. А на самом деле, что с ребенком будет дальше? Куда подобное "шутливое" воспитание ее заведет?" — вопрошает он. В беседе с корреспондентом Dni.Ru Манукян выразил надежду, что этим случаем заинтересуются органы опеки.
Других пользователей сети скандальный ролик возмутил не меньше. Многие сочли видео просто диким.
"Бедная Девочка! Растет Пацанкой! не будет у девочки уже Хорошей Женской Судьбы— куда смотрит мама? (((((Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — пишет один из комментаторов. "Придурок конченный", — опустился до откровенных оскорблений другой.
Напомним, что общественность возмутил видеоролик, который появился на личной странице дочери Панина. Анна прошлась по магазину с детской тележкой, полной банок и бутылок с пивом.
При этом, судя по всему, Панина происходящее только развеселило.
"За хлебушком сходила?" — спросил он дочь, не сдерживая смех.
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