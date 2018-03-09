Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью

Актер Алексей Панин угодил в новый скандал из-за видео, которое выложила в Сеть его дочь Анна. На артиста набросились с критикой.

Один из ударов по Панину пришелся от члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадима Манукяна. По его словам, то, что маленькая девочка катает по магазину тележку с пивом, выглядит не так уж безобидно.

Dni.Ru Манукян выразил надежду, что этим случаем заинтересуются органы опеки. "Сегодня ему дочка за пивом бегает со счастливым лицом, а завтра она сигарет папочке из магазина принесет? И все так радужно и весело. А на самом деле, что с ребенком будет дальше? Куда подобное "шутливое" воспитание ее заведет?" — вопрошает он. В беседе с корреспондентомМанукян выразил надежду, что этим случаем заинтересуются органы опеки.

A post shared by Анна Панина (@panin20122015) on Mar 8, 2018 at 4:00am PST

Других пользователей сети скандальный ролик возмутил не меньше. Многие сочли видео просто диким.

"Бедная Девочка! Растет Пацанкой! не будет у девочки уже Хорошей Женской Судьбы— куда смотрит мама? (((((Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — пишет один из комментаторов. "Придурок конченный", — опустился до откровенных оскорблений другой.

Напомним, что общественность возмутил видеоролик, который появился на личной странице дочери Панина. Анна прошлась по магазину с детской тележкой, полной банок и бутылок с пивом.

При этом, судя по всему, Панина происходящее только развеселило.