Ефремов оправдался за мат и срыв спектакля

Ефремов объяснился за мат и срыв спектакля

Актер Михаил Ефремов , оказавшийся в центре скандала из-за своего выступления перед самарскими зрителями накануне Международного женского дня, объяснил неподобающее поведение во время спектакля.

Ранее сообщалось, что 7 марта на сцене Самарского театра оперы и балета проходил спектакль московского театра «Современник» с участием Ефремова. Выступление актера вызвало среди зрителей, заплативших за спектакль от 4 до 7 тысяч рублей, лишь негодование.

«Сходила 7-го марта на спектакль театра "Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно-радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию», — написала в Facebook актриса самарской Драмы Алла Коровкина.

Она отметила, что недовольные зрители покидали зал толпами. Положение усугубил тот факт, что в зале находился региональный министр культуры.

«В зале был министр культуры, не моргнувший глазом, поэтому возмущаться было неудобно — ему-то все нравилось, по всей видимости. Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале», — заключила она.

Сам Ефремов такое поведение объясняет спецификой пьесы, в которой он играл.

«Это Пинтар (спектакль Гарольда Пинтера «Не становись чужим» — прим. Авт.), черная английская комедия, — заявил Ефремов «МК». — Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала».

Актер также не согласен с тем, что зрители остались недовольны постановкой. По его словам, некоторые просто «переписали» пост Коровкиной, не разобравшись в том, что на самом деле произошло.