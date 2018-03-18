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В РФПЛ извинились за запрет баннера в память о Табакове
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В РФПЛ принесли извинения из-за запрета баннера в память о Табакове 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин принес извинения болельщикам московского "Спартака" после слов о том, что баннер, посвященный артисту Олегу Табакову, был запрещен для размещения на стадионе в Казани из-за отсутствия согласования с руководством Премьер-лиги.
"Хочу извиниться перед болельщиками и всеми теми, кого моя ошибка могла задеть. На самом деле баннер, посвященный Табакову, который собирались вывесить фанаты "Спартака" на матче с "Рубином", был согласован с РФПЛ. Его не допустили на трибуну работники МЧС из-за отсутствия пожарного сертификата. Это было законное требование, продиктованное правилами поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях.
Но в любом случае я допустил ошибку, заявив, что баннер не был согласован с РФПЛ, и еще раз хочу извиниться за это", — цитирует Мейтина "Чемпионат.com".
В рамках 23-го тура РФПЛ "Рубин" на своем поле принимал "Спартак". Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что фанатам московского клуба запретили проносить на стадион баннер в память о Табакове. Народный артист скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
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