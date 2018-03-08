Панин передумал «валить» из России

Российский актер Алексей Панин остался в стране после своего заявления о том, что он «валит навсегда». Он опубликовал фотографию из своей московской квартиры в Instagram.

Судя по снимку, актер подарил своей дочери гироскутер.

«Теперь Нюся на колесах! Ура! Мечта сбылась! Теперь у нас есть гироскутер», — гласит подпись к посту.

При этом из аккаунта было удалено «прощальное видео», на котором Панин с дочерью приехали в аэропорт, чтобы покинуть Россию . В ролике он спрашивал свою дочь, куда они полетят. Девочка назвала наугад страну — Таиланд . Актер уточнил, что направление они пока не выбрали.

«Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!» — добавил Панин.

В 2015 году бывшая гражданская жена актера Юлия Юдинцева заявила о похищении дочери. На следующий день Панин опубликовал в соцсетях несколько фото и видео с дочкой с подписью: «С Нюсей все хорошо! Она счастлива!»

Позже актер вернул девочку маме, но потом снова ее забрал. Его арестовали на 10 дней за мелкое хулиганство. Ребенок проживает с матерью, но Панин не согласен с решением суда и считает, что воспитанием дочери должен заниматься он.