Российский актер признался в драках с женой

Российский актер Александр Демидов , известный на всю страну благодаря своему участию в комическом театре "Квартет И", рассказал, что его с женой ссоры протекают крайне бурно. Иногда доходит до рукоприкладства.

"Конфликты у нас протекают крайне бурно, как в итальянской семье. Бьем не только посуду, но и иногда друг друга. Не больно. Ссора может случиться буквально из-за всего", — цитирует StarHit актера. Александр Демидов познакомился со своей возлюбленной Маргаритой во время съемок фильма "Квартета И" "Быстрее, чем кролики". В браке они уже два года, однако до сих пор в квартире влюбленных подчас разгораются нешуточные страсти.

"Сейчас максимум ночь можем не разговаривать друг с другом, и то раз в год, наверное, а наутро миримся. Рита отходчивая, что важно", — подчеркнул Александр Демидов. "В данный момент наша цель — ребенок, мы его очень хотим. Даже придумали имена. Если будет мальчик, назовем Богданом, если девочка, то Александрой или Музой. Мне 47, так что придется, конечно, подлечиться и постараться", — добавил он. Он отметил, что раньше они могли даже разъехаться на какое-то время, однако после стали относиться к ссорам спокойнее.

Сложности в семье возникают не только из-за перепадов настроения актера, но и из-за работы и гастрольного графика. "Порой даже нет времени просто посидеть за столом вечером", — посетовал Демидов. Он отметил, что зачастую спектакли длятся до 23:00 и домой он попадает не раньше полуночи, а то и позже.

Жена актера времени зря не теряет и самосовершенствуется — она успела окончить школу дикторов, выучить хорватский язык и приступила к написанию третьей части деткой книги.