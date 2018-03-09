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Волочкова взялась за топор
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Волочкова взялась за топор 

WomanHit.ru 9 марта 2018
Фото: INSTAGRAM
Купель — одно из любимых мест на участке у Анастасии Волочковой. Балерина регулярно позирует рядом или в ней. На этот раз танцовщица запечатлена рядом с купальней с топором в руках.
«Лед в купели, снег на улице и во дворе дома, а на сердце тепло, в душе — любовь, во времени препровождения — жара!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала фотографию Волочкова.
Видимо она решила поколоть лед, который сковал воду, чтобы искупаться. Однако фолловеры предложили свои варианты развития событий. «Так вот почему пропал ее любовник Михаил. Эх, хороший вроде был, любил», «Женщина с топором это круто!», «Зарубила старушка-процентщица Михаила Раскольникова», — комментируют подписчики звезды.
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