Волочкова взялась за топор

«Лед в купели, снег на улице и во дворе дома, а на сердце тепло, в душе — любовь, во времени препровождения — жара!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала фотографию Волочкова.

Видимо она решила поколоть лед, который сковал воду, чтобы искупаться. Однако фолловеры предложили свои варианты развития событий. «Так вот почему пропал ее любовник Михаил. Эх, хороший вроде был, любил», «Женщина с топором это круто!», «Зарубила старушка-процентщица Михаила Раскольникова», — комментируют подписчики звезды.