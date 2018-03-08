Панин вместе с дочерью решил «валить» из России

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Мар 7, 2018 в 8:30 PST Российский актер Алексей Панин решил улететь из России в неизвестном направлении вместе с дочерью. Прощальное видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

В ролике он спрашивает свою дочь, куда они полетят. Девочка называет наугад страну — Таиланд. Актер уточнил, что направление они пока не выбрали. «Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!» — добавил Панин.

18 декабря 2015 года бывшая гражданская жена Алексея Панина Юлия Юдинцева заявила о похищении дочери. Она утверждала, что актер забрал восьмилетнюю девочку из школы и скрылся в неизвестном направлении. На следующий день Панин опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько фото и видео с дочкой, сопроводив их комментарием: «С Нюсей все хорошо! Она счастлива!»

Позже актер вернул девочку маме, но потом снова ее забрал. Его арестовали на 10 дней за мелкое хулиганство. Девочка проживает с матерью, но Панин не согласен с решением суда и считает, что воспитанием ребенка должен заниматься он.