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«Апофеоз фантасмагории»: Баширов о попадании в черный список
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Цыганова и Баширов отреагировали на попадание в список угроз нацбезопасности Украины 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Певица Виктория Цыганова прокомментировала попадание в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, сообщает RT.
"Неплохая компания… Меня расстраивает ситуация, которая происходит на Украине, а то, что меня не пускают — я и не собиралась. Это очень опасно", — заявила Цыганова.
По ее словам, она с 2014 года была запрещенной певицей на Украине, и нынешняя новость не стала для нее неожиданностью.
Актер Александр Баширов, также попавший в перечень, сказал, что был в Донбассе и Крыму еще в 2014 году, и удивился, почему на Украине "так долго спали и решали эту ситуацию".
"Раз решили… Апофеоз фантасмагории. Чего тут комментировать — безумие. Я не могу на это реагировать без сатиры, юмора. Поражен бесконечностью деградации", — добавил Баширов.
Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины на основании обращения СБУ расширило список лиц, создающих угрозу для национальной безопасности.
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