«Апофеоз фантасмагории»: Баширов о попадании в черный список

Цыганова и Баширов отреагировали на попадание в список угроз нацбезопасности Украины

"Неплохая компания… Меня расстраивает ситуация, которая происходит на Украине, а то, что меня не пускают — я и не собиралась. Это очень опасно", — заявила Цыганова. Певица Виктория Цыганова прокомментировала попадание в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины , сообщает RT.

По ее словам, она с 2014 года была запрещенной певицей на Украине, и нынешняя новость не стала для нее неожиданностью.

"Раз решили… Апофеоз фантасмагории. Чего тут комментировать — безумие. Я не могу на это реагировать без сатиры, юмора. Поражен бесконечностью деградации", — добавил Баширов. Актер Александр Баширов , также попавший в перечень, сказал, что был в Донбассе и Крыму еще в 2014 году, и удивился, почему на Украине "так долго спали и решали эту ситуацию".