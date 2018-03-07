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Шепелеву запретили эфир
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Шепелеву могут запретить эфир 

Рамблер 7 марта 2018
Элина Мазур рассказала изданию «Дни.ру», что она и продюсер Марк Рудинштейн направили в дирекцию «Первого канала» заявления с требованием запретить демонстрацию съемок с их участием.
По словам Мазур, которую СМИ называют «бывшей подругой» экс-супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, Рудинштейн также потребовал запретить использование его имени на «Первом канале».
«Чтобы поддержать друга, Армен Джигарханян также направил аналогичное письмо в адрес Константина Эрнста. Под ним поставили подписи и я, и друг актера Артур Согомонян», — заявила она.
В аналогичном письме Мазур потребовала запретить выход в эфир программы, поскольку ее «оклеветали и публично оскорбили».
По данным «Дней.ру», речь идет о выпуске передачи «На самом деле» Дмитрия Шепелева, после которого Рудинштейна госпитализировали. Издание утверждает, что Шепелев «не сможет выдать передачу в эфир».
Ранее Мазур рассказала «Дням.ру», что после съемок одной из передач на «Первом канале» был госпитализирован продюсер Марк Рудинштейн. Женщина заявила, что приняла участие в съемках программы, в ходе которой героев проверяют на детекторе лжи. Туда, по словам Мазур, также позвали Цымбалюк-Романовскую и ее адвоката.
«Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно издевалась над Арменом Борисовичем. <…> А Марка Рудинштейна Виталина просто избила. Это был невероятный глум», — заявила Мазур. Она подчеркнула, что продюсер был «срочно госпитализирован».
По словам Мазур, «господа с детектора [лжи]» сообщили ей, что Цымбалюк-Романовская «находится под защитой „Первого канала“.
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