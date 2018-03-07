Шепелеву запретили эфир

Шепелеву могут запретить эфир

Элина Мазур рассказала изданию «Дни.ру», что она и продюсер Марк Рудинштейн направили в дирекцию «Первого канала» заявления с требованием запретить демонстрацию съемок с их участием.

«Чтобы поддержать друга, Армен Джигарханян также направил аналогичное письмо в адрес Константина Эрнста. Под ним поставили подписи и я, и друг актера Артур Согомонян», — заявила она. По словам Мазур, которую СМИ называют «бывшей подругой» экс-супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, Рудинштейн также потребовал запретить использование его имени на «Первом канале».

В аналогичном письме Мазур потребовала запретить выход в эфир программы, поскольку ее «оклеветали и публично оскорбили».

По данным «Дней.ру», речь идет о выпуске передачи «На самом деле» Дмитрия Шепелева , после которого Рудинштейна госпитализировали. Издание утверждает, что Шепелев «не сможет выдать передачу в эфир».

«Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно издевалась над Арменом Борисовичем. <…> А Марка Рудинштейна Виталина просто избила. Это был невероятный глум», — заявила Мазур. Она подчеркнула, что продюсер был «срочно госпитализирован». Ранее Мазур рассказала «Дням.ру», что после съемок одной из передач на «Первом канале» был госпитализирован продюсер Марк Рудинштейн. Женщина заявила, что приняла участие в съемках программы, в ходе которой героев проверяют на детекторе лжи. Туда, по словам Мазур, также позвали Цымбалюк-Романовскую и ее адвоката.

По словам Мазур, «господа с детектора [лжи]» сообщили ей, что Цымбалюк-Романовская «находится под защитой „Первого канала“.