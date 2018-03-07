Госдеп ответил на «компромат» Рыбки

Госдеп ответил на просьбу Насти Рыбки

Так Нойерт ответила на вопрос журналиста о том, почему представители США не собираются встретиться с Вашукевич и выслушать ее информацию о возможном вмешательстве РФ в американские выборы. Настя Рыбка ранее заявляла, что готова предоставить американским журналистам такие данные.

«Конечно, тайские правоохранительные органы могут иметь дополнительные данные, но мы ограничены в плане информации», — сказала она. Представитель Госдепа подчеркнула, что у российских властей «может быть больше информации по делу» Вашукевич.

При этом Нойерт выразила уверенность, что власти Таиланда оповестят США, если россиянка расскажет что-то действительно важное.

«Послушайте, мы помогаем американским гражданам. Она не является гражданкой Америки», — подчеркнула представитель Госдепа. Нойерт добавила, что не знает, планируют ли сотрудники посольства США в Таиланде поговорить с Вашукевич.

По мнению Нойерт, вся эта история «звучит довольно странно».

Двадцать пятого февраля полиция Таиланда задержала в одном из отелей Паттайи десятерых граждан России, Белоруссии и Латвии, называвших себя секс-тренерами. Вместе с ними были задержаны Вашукевич и ее «наставник» Алекс Лесли ( Александр Кириллов ).

Полицейские заявили о почти 40 туристах из РФ, участвовавших в их тренинге. Россияне рассказали правоохранителям, что заплатили 20 тысяч тайских батов (более 35,5 тысячи рублей) за секс-курс.

Задержанных доставили в местный полицейский участок. Одному из них предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, троим — в незаконном въезде в страну, а у остальных не нашлось разрешения на работу. Позже дипломаты сообщили, что Лесли и Рыбку ждет суд и депортация из Таиланда.

СМИ писали, что после задержания Лесли-Кириллов написал письмо в консульство США с просьбой о политическом убежище. Об убежище для себя и других задержанных просила и Вашукевич. Она утверждала, что у нее есть информация о связи американских политиков с российскими.