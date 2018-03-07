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Сказочно богата: у Волочковой обнаружили 24 квартиры
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У Волочковой обнаружили 24 квартиры 

Рамблер 7 марта 2018
Балерина Анастасия Волочкова владеет 24 квартирами и загородным домом. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», заявил бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач.
По его словам, бывшей приме-балерине Большого театра принадлежит квартира в Москве стоимостью 111,8 миллиона рублей, квартира в Санкт-Петербурге за 56,8 миллиона, 22 квартиры в Астрахани, а также загородный дом в Красногорском районе Московской области за 21 миллион.
Кроме того, Скиртач обнародовал «тайное финансовое соглашение» между балериной и ее бывшим гражданским мужем бизнесменом Игорем Вдовиным. Согласно документу, в случае расставания Вдовин обязуется выделять Волочковой 30 тысяч долларов ежемесячно на текущие расходы, а также купить ей жилье стоимостью не менее двух миллионов долларов.
Также из соглашения следует, что ранее упомянутые 22 квартиры в Астрахани Волочкова получила в обмен на инвестиции в проект Вдовина по строительству элитного жилого дома. Как подсчитало издание, апартаменты балерины в уже построенном доме стоят не менее двух с половиной миллионов рублей каждая.
Все имущество Волочковой, за исключением 13-миллионного автомобиля и «астраханских владений», оценивается в 189 миллионов, заявил Скиртач.
В данный момент Александр Скиртач находится в СИЗО, так как ранее Анастасия Волочкова обвинила его в опаивании снотворным препаратом и краже денег.
 Ещё 19 источников 
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