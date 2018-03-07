Сказочно богата: у Волочковой обнаружили 24 квартиры

У Волочковой обнаружили 24 квартиры

Балерина Анастасия Волочкова владеет 24 квартирами и загородным домом. Об этом, как сообщает «Комсомольская правда», заявил бывший водитель и помощник Волочковой Александр Скиртач.

По его словам, бывшей приме-балерине Большого театра принадлежит квартира в Москве стоимостью 111,8 миллиона рублей, квартира в Санкт-Петербурге за 56,8 миллиона, 22 квартиры в Астрахани , а также загородный дом в Красногорском районе Московской области за 21 миллион.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Мар 3, 2018 в 11:24 PST

Кроме того, Скиртач обнародовал «тайное финансовое соглашение» между балериной и ее бывшим гражданским мужем бизнесменом Игорем Вдовиным . Согласно документу, в случае расставания Вдовин обязуется выделять Волочковой 30 тысяч долларов ежемесячно на текущие расходы, а также купить ей жилье стоимостью не менее двух миллионов долларов.

Также из соглашения следует, что ранее упомянутые 22 квартиры в Астрахани Волочкова получила в обмен на инвестиции в проект Вдовина по строительству элитного жилого дома. Как подсчитало издание, апартаменты балерины в уже построенном доме стоят не менее двух с половиной миллионов рублей каждая.

Все имущество Волочковой, за исключением 13-миллионного автомобиля и «астраханских владений», оценивается в 189 миллионов, заявил Скиртач.