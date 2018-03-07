Агутин объединился с Шнуровым

Леонид Агутин объединился с Сергеем Шнуровым

"Шнур навестил Москву, а я навестил Шнура. Задумали с Серёгой кое-что. Вы будете возмущены", — рассказал своим поклонникам Агутин. Известный музыкант Леонид Агутин опубликовал в своем Инстаграме совместную фотографию с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Мар 6, 2018 в 7:55 PST Поклонники Леонида отметили, что совместная композиция наверняка получится интересной и станет популярной, ведь оба музыканта хорошо знают, как делать запоминающиеся треки.

Однако, совместное творчество таких неординарных исполнителей наверняка выльется во что-то уникальное. Возможно, в песне будут провокационные нецензурные строчки, принадлежащие Шнурову, или мелодичные гитарные рифы, уходящие в этно-музыку, как это любит делать Агутин. До официального релиза поклонникам остается только гадать, чем их порадует необычный дуэт.