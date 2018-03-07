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Агутин объединился с Шнуровым
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Леонид Агутин объединился с Сергеем Шнуровым 

Russianshowbiz.info 7 марта 2018
Известный музыкант Леонид Агутин опубликовал в своем Инстаграме совместную фотографию с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.
"Шнур навестил Москву, а я навестил Шнура. Задумали с Серёгой кое-что. Вы будете возмущены", — рассказал своим поклонникам Агутин.
Поклонники Леонида отметили, что совместная композиция наверняка получится интересной и станет популярной, ведь оба музыканта хорошо знают, как делать запоминающиеся треки.
Однако, совместное творчество таких неординарных исполнителей наверняка выльется во что-то уникальное. Возможно, в песне будут провокационные нецензурные строчки, принадлежащие Шнурову, или мелодичные гитарные рифы, уходящие в этно-музыку, как это любит делать Агутин. До официального релиза поклонникам остается только гадать, чем их порадует необычный дуэт.
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