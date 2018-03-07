«Девушка без принципов». Подруга о Рыбке

Подруга детства скандальной Насти Рыбки Ольга Логачева рассказала изданию «Sputnik Беларусь», какой была «охотница за олигархами» в юности и почему променяла тихий Бобруйск на Москву.

По словам Ольги Логачевой, в детстве Настя Рыбка была кандидатом в мастера спорта по плаванию и до определенного момента хорошо училась в школе. Рыбку воспитывала мама — известный в Бобруйске врач-офтальмолог. Настя была поздним ребенком, мама ее обожала и никогда ни в чем не отказывала.

В 9-м классе Настя попала в нехорошую историю: подралась с какой-то женщиной, та написала на нее заявление в милицию. Из школы девушку исключили, и доучиваться ей пришлось в вечерней школе.

В 16 лет Рыбка познакомилась со своим будущим мужем, забеременела. Через два года развелась, оставив сына на содержание матери. Через пять лет снова вышла замуж.

В перерыве между браками была торговым агентом, потом торговым же представителем. Занималась продуктами для животных.

Как рассказывает подруга Рыбки, к желанию жить красиво Рыбку подтолкнула книга Алекса Лесли. После прочтения Настя решила уехать в Москву.

«Она говорила: "Я жила неправильно, ждала не того и не от тех людей". И уехала в Москву на тренинг. Девка она пробивная, принципов моральных у нее особо нет. За короткий срок от ученицы дошла до мастера. Если она поставит себе цель, она ее добьется всеми путями: пойдет по головам, через постель», — рассказывает Ольга.

По мнению Логачевой, после громкой истории Насте нужно залечь на дно. Подруга считает, что Рыбка находится под властью Алекса Лесли.