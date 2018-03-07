Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну, бывает

Дмитрий Маликов в беседе с Борисом Корчевниковым прокомментировал рассказ своей супруги Елены о том, как в нетрезвом состоянии поднял на нее руку. Певец объяснил, что потерял контроль над собой.

В одном из интервью Елена Маликова рассказала, что за годы брака Дмитрий периодически впадал в хандру и становился агрессивным. Так, после празднования своего дня рождения певец вернулся домой в невменяемом состоянии и поднял руку на супругу. "Приезжаю с работы, время час ночи, Димы нет, телефон молчит. Час, два, три, он не приходит. Вдруг наконец-то приезжает муж, выходит из машины, точнее, его водитель выносит… Весь в блестках, губной помаде. Я набрасываюсь на него с кулаками, а он в ответ как шандарахнет меня…" — цитирует Елену Маликову Starhit

"Я праздновал свой день рождения, меня друзья накачали. Лена — мудрый человек. Я ей сказал: "Ну, бывает такое, прости". Она подулась немного, а потом ответила: "На дураков не обижаются", — рассказал популярный исполнитель. После неприятного инцидента Дмитрий и Елена помирились. В передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека" Дмитрий Маликов прокомментировал этот инцидент. Певец признался, что не хотел сильно бить жену, просто потерял контроль над собой. По мнению Маликова, подобные ситуации имеют место быть в любой семье.

Маликов сообщил Корчевникову, что в их семье большинство решений принимает именно он. "В нашей семье последнее слово всегда за мной, и это слово: "Как скажешь, дорогая!" — с улыбкой сообщил телеведущему музыкант.