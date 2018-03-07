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Друг Караченцова прокомментировал скандал с любовницей
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Новые подробности любовной истории больного Караченцова 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: ТАСС
Лучший друг Николая Караченцова, актер Рудольф Фурманов прокомментировал слухи о любовнице артиста. Он назвал все это ложью и грязью.
По словам актера, про некую Елену Дмитриеву, которая претендует на эту роль, он слышит впервые. Фурманов заявил, что Караченцов любил и всегда оставался верен только одной женщине — своей жене Людмиле.
"Никого не знаю, кроме его жены — Поргиной Людмилы Андреевны. Это чистейший человек — Караченцов. Он не бабник, как многие другие", — цитирует Nation News Рудольфа Фурманова. "Мне этой грязи не говорите, кто что пишет. Татьяна Егорова пишет про Миронова. Какая-то баба пишет про Караченцова. Мне это не интересно", — подчеркнул актер.
Ранее прокомментировала слухи о любовнице Николая Караченцова о его супруга Людмила Поргина. По ее словам, она не знакома с этой женщиной и слабо верит в то, что у нее были такие долгие отношения с ее мужем.
"Что-то я даже такой не знаю — фотографию хоть посмотреть. Интересное, конечно, событие. Но я даже не знаю, кто такая Елена Дмитриева. Глупость какая-то — сейчас можно говорить все, что угодно. Коля, а ты знаешь Елену Дмитриеву, у тебя был с ней роман?… Николай показывает, что у кого-то мозги поехали, крутит пальцем у виска… Это какая-то белиберда", — цитирует Поргину Teleprogramma.pro.
Напомним, бывшая балерина Кировского театра Санкт-Петербурга Елена Дмитриева заявила, что была любовницей Николая Караченцова. По ее словам, он даже предлагал ей обвенчаться.
Караченцов лечится от рака легких. Он пережил уже шесть сеансов химиотерапии.
"Российские медики сказали: мы уменьшили опухоль, а чтобы ее окончательно победить, нужно рак убить, выжечь гамма-лучами. Лучше всего эту процедуру проводят именно в Израиле", — сообщила Поргина.
Сегодня у них все мысли о предстоящей поездке на Землю обетованную, а не о мифических любовницах.
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