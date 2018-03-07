Друг Караченцова прокомментировал скандал с любовницей

Новые подробности любовной истории больного Караченцова

"Никого не знаю, кроме его жены — Поргиной Людмилы Андреевны. Это чистейший человек — Караченцов. Он не бабник, как многие другие", — цитирует Nation News Рудольфа Фурманова. "Мне этой грязи не говорите, кто что пишет. Татьяна Егорова пишет про Миронова. Какая-то баба пишет про Караченцова. Мне это не интересно", — подчеркнул актер. По словам актера, про некую Елену Дмитриеву , которая претендует на эту роль, он слышит впервые. Фурманов заявил, что Караченцов любил и всегда оставался верен только одной женщине — своей жене Людмиле.

"Что-то я даже такой не знаю — фотографию хоть посмотреть. Интересное, конечно, событие. Но я даже не знаю, кто такая Елена Дмитриева. Глупость какая-то — сейчас можно говорить все, что угодно. Коля, а ты знаешь Елену Дмитриеву, у тебя был с ней роман?… Николай показывает, что у кого-то мозги поехали, крутит пальцем у виска… Это какая-то белиберда", — цитирует Поргину Teleprogramma.pro. Ранее прокомментировала слухи о любовнице Николая Караченцова о его супруга Людмила Поргина. По ее словам, она не знакома с этой женщиной и слабо верит в то, что у нее были такие долгие отношения с ее мужем.

Напомним, бывшая балерина Кировского театра Санкт-Петербурга Елена Дмитриева заявила, что была любовницей Николая Караченцова. По ее словам, он даже предлагал ей обвенчаться.

"Российские медики сказали: мы уменьшили опухоль, а чтобы ее окончательно победить, нужно рак убить, выжечь гамма-лучами. Лучше всего эту процедуру проводят именно в Израиле", — сообщила Поргина. Караченцов лечится от рака легких. Он пережил уже шесть сеансов химиотерапии.

Сегодня у них все мысли о предстоящей поездке на Землю обетованную, а не о мифических любовницах.