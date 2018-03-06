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«Пить некогда»: Домогаров раскрыл правду о скандале
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Домогаров раскрыл правду о скандале 

Рамблер 1 час назад
Актер Александр Домогаров прокомментировал предположения СМИ о причинах его увольнения из театра Моссовета.
В сообщении, размещенном в Facebook, актер обвинил журналистов в искажении его слов.
>> Театр решил судьбу поскандалившего Домогарова
«НУ что же, Господа Журналисты, Вы прочитали то, что хотели прочитать. Правда, Вы немного ошиблись, это не эмоции. Вы хотели узнать ПРАВДУ? Так вот — правда в том, что некоторые из вас, действительно предлагали мне сотрудничать и облить грязью Театр Моссовета. Я отказался. А за то, что я сделал, я и получил такое совершенное и глубокое понимание моего пребывания в Театре», — говорится в сообщении.
Домогаров с гневом отверг обвинения СМИ в алкогольной зависимости, а в качестве доказательства ее отсутствия привел график своих выступлений.
«Было дано 8 спектаклей с 20 февраля по 2 марта, а 19 февраля на сцене Театра Моссовет — был спектакль «Вишневый сад». КАК ТО НЕ СХОДИТСЯ с алкоголем, граждане не пьющие Журналисты!))», — резюмировал актер.
Ранее Александр Домогаров опубликовал сообщение, где рассказал, что увольняется из театра Моссовета. По словам актера, его уже сняли со всех спектаклей. Впоследствии сообщение было удалено.
В самом театре информацию об увольнении Домогарова опровергли и заявили, что видели пост актера, но объяснить его не могут.
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