«Пить некогда»: Домогаров раскрыл правду о скандале

Домогаров раскрыл правду о скандале

Актер Александр Домогаров прокомментировал предположения СМИ о причинах его увольнения из театра Моссовета.

В сообщении, размещенном в Facebook, актер обвинил журналистов в искажении его слов.

«НУ что же, Господа Журналисты, Вы прочитали то, что хотели прочитать. Правда, Вы немного ошиблись, это не эмоции. Вы хотели узнать ПРАВДУ? Так вот — правда в том, что некоторые из вас, действительно предлагали мне сотрудничать и облить грязью Театр Моссовета. Я отказался. А за то, что я сделал, я и получил такое совершенное и глубокое понимание моего пребывания в Театре», — говорится в сообщении.

Домогаров с гневом отверг обвинения СМИ в алкогольной зависимости, а в качестве доказательства ее отсутствия привел график своих выступлений.

«Было дано 8 спектаклей с 20 февраля по 2 марта, а 19 февраля на сцене Театра Моссовет — был спектакль «Вишневый сад». КАК ТО НЕ СХОДИТСЯ с алкоголем, граждане не пьющие Журналисты!))», — резюмировал актер.

Ранее Александр Домогаров опубликовал сообщение, где рассказал, что увольняется из театра Моссовета. По словам актера, его уже сняли со всех спектаклей. Впоследствии сообщение было удалено.

В самом театре информацию об увольнении Домогарова опровергли и заявили, что видели пост актера, но объяснить его не могут.