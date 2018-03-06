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Цымбалюк-Романовскую поразили подлым ударом в спину
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Цымбалюк-Романовскую поразили подлым ударом в спину 

Дни.ру 6 марта 2018
Адвокат пианистки сообщила о случившемся. По ее словам, доверившаяся пожилому мужу юная красавица просто не ожидала предательства.
Элина Мазур умыла руки — она больше не будет участвовать в долгоиграющем сериала "Скандальный развод Джигарханяна". Зато адвокат бывшей жены артиста Лариса Широкова сдаваться пока не собирается.
"Продолжаем осуществлять защиту интересов Виталины Цымбалюк-Романовской в эфире Первого канала, дорогу осилит идущий, — сообщала Широкова. — Судя по отзывам, письмам и звонкам поступающим в мой адрес, переломный момент наступил. У многих наконец-то появился взвешенный, не эмоциональный и не поверхностный взгляд на сложившуюся вокруг Виталины, ситуацию. Это наглядный пример того, как из семейных отношений могут порождаться вымышленные обвинения, предательство коллег, предательство "доверенных лиц", использующих тебя тогда, когда ты "без кожи, ты в беде", как СМИ могут разжечь из искры пламя, как сильно при этом страдают близкие".
"Именно по этой причине, драма Виталины вызывает такой огромный резонанс. Виталина, как многие женщины, просто та, что следовала за своим мужчиной без оглядки, на полном доверии, не ожидая удара в спину. Но так произошло, поэтому мы продолжим доказывать невиновность Виталины Цымбалюк-Романовской", — написала Широкова на своей странице в социальной сети FaceBook.
Правда, "предавшая" Виталину Элина Мазур, выступавшая прежде ее доверенным лицом, уверена, что украинскую пианистку скоро посадят, и никакие адвокаты от можайской женской колонии ей не помогут.
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