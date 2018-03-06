Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован

Рудинштейн попал в больницу после съемок с Цымбалюк-Романовской

«Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно издевалась над Арменом Борисовичем. <…> А Марка Рудинштейна Виталина просто избила. Это был невероятный глум», — заявила Мазур. Она подчеркнула, что продюсер был «срочно госпитализирован». СМИ называют Мазур «бывшей подругой» экс-супруги режиссера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Женщина рассказала, что приняла участие в съемках программы, в ходе которой участников проверяют на детекторе лжи. Туда, по словам Мазур, также позвали Цымбалюк-Романовскую и ее адвоката.

По словам Мазур, «господа с детектора [лжи]» сообщили ей, что Цымбалюк-Романовская «находится под защитой „Первого канала“.

Пятнадцатого октября прошлого года в СМИ появилась информация об исчезновении Джигарханяна. Утверждалось, что актер пропал на несколько дней, после чего оказался в клинике в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что Джигарханян не хочет видеть супругу в больнице и даже уволил ее с поста директора своего театра.

После выхода из больницы артист заявил журналистам, что его жена переписала на себя все его имущество. Джигарханян счел, что супруга его обманула.

Позже стало известно, что в рабочем кабинете Джигарханяна в театре была найдена камера и прослушивающее устройство. По факту этой находки возбудили уголовное дело. Кроме того, артист заявлял в полицию о похищении у него паспорта.

Актер подал на развод, и 27 ноября суд удовлетворил его просьбу о расторжении брака. Конфликт Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской не раз обсуждался в эфирах телеперадач. В одном из последних эфиров адвокат экс-супруги режиссера заявила, что Цымбалюк-Романовская „готова что-то [из имущества] отдавать“, но с условиями: „только с документами и исключительно в интересах Армена Джигарханяна“.