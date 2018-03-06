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Мазур отреклась от Джигарханяна
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Мазур после угроз Первого канала отреклась от Джигарханяна 

Дни.ру 6 марта 2018
Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской не считает возможным продолжать защищать актера. На нее оказывается беспрецедентное давление.
"Вчера Первый канал пригласил меня на передачу, — рассказала в Элина Мазур в эксклюзивном интервью Dni.Ru. На самом деле, это детектор лжи. Якобы формат передачи позволяет установить истину. На передачу позвали Цымбалюк-Романовскую и ее адвоката Ларису Широкову. Причем Широкову посадили в президиум. То есть экзаменатором".
"Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно издевалась над Арменом Борисовичем. Пригласили Полянского. Который сообщил что имел с ней отношения. Его назвали геем. Марка Рудинштейна Виталина просто избила. Это был невероятный глум. При этом господа с детектора сообщили мне, что Цымбалюк находится под защитой Первого канала".
А следующим заявлением Мазур просто-таки шокировала.
"На Первом принято решение заставить престарелого артиста извиниться перед Цымбалюк-Романовской, — уверяет Элина. — Я была единственным человеком который защищал Армена Борисовича публично. И мне предложено прекратить его защиту добровольно. В противном случае мне обещали огромное количество неприятностей".
Сообщила Мазур и о нравах, царящих на Первом.
"Меня 16 часов продержали на съемочной площадке, не давали покинуть помещение, публично унижали и оскорбляли и все это под бурные овации переполненного зала, — возмущена Элина. — Поэтому я считаю, что дальнейшая зашита Армена Борисовича с моей стороны не возможна, так как мне грозит опасность. Мне сообщено, что покровитель Цымбалюк-Романовской поставил условие во что бы то ни стало, хоть ценой жизни Армена Борисовича принудить его ко встрече с ней и заставить его извиниться на всю страну. Чем прославленный пожилой актеры вызвал такую ненависть — я не знаю! Но считаю невозможным больше участвовать в этой грязной истории".
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