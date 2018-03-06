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Ротару утерла нос Пугачевой
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Ротару утерла нос обхамившей всех Пугачевой 

Дни.ру 2 часа назад
Режиссер и продюсер Александр Стефанович объяснил, почему в фильме "Душа" Аллу Пугачеву заменила София Ротару. Экс-супруг Примадонны рассказал о ее возмутительном поведении на съемках.
Новым героем передачи "Ой, мамочки!" стал продюсер, режиссер Александр Стефанович. Он прославился не только своими работами, но и скоротечным браком с Аллой Пугачевой. Стефанович признался, что в картине "Душа" изначально должна была сниматься именно Алла. Однако с самого начала начались проблемы.
Так, в первый съемочный день Пугачева сильно опоздала, за что получила выговор. Потом она отказалась одеваться в одежду, которую ей подготовили художники. При этом Пугачева купила пальто, в котором и намеревалась сниматься.
"Все это мне сообщила по телефону второй режиссер, интеллигентная немолодая женщина. Я сам в это время руководил съемками других эпизодов. Я говорю: "Объясните актрисе, что есть сценарий, утвержденные костюмы, и так далее". Второй режиссер все это сказала Алле Борисовне, на что она ответила пожилой женщине: "Тебе не нравится мое пальто? А мне не нравится твое!". Дернула ее за кожаное пальто и разорвала его на этом ни в чем не повинном человеке", — рассказал Стефанович.
Впоследствии выяснилось, что вся съемочная группа отказалась работать с Пугачевой.
"Оказывается, у меня за спиной она уже успела каждому нахамить. Сизов (директор "Мосфильма". — Прим.ред.) говорит: "Если я закрою картину из-за скандала, то ты в кино больше никогда работать не будешь! Давай, меняй актрису". Я говорю: "Давайте попробуем Соню Ротару". Он говорит: "Такая же скандалистка?" — "Да нет, точно не"". Так что все это произошло совершенно не из желания подколоть Аллу. У меня положение было безвыходным", — заключил режиссер.
Кстати, в фильме фольклорный образ Софии Ротару кардинально изменили. Так, ей сделали более яркий макияж, отрезали волосы, сделав эффектное каре. А еще артистка со всех гастролей привозила модную одежду, с которой в то время в СССР были большие проблемы.
"Она чемоданами привозила вещи, которые наши художники отбирали из журналов. Так мы её одели, и это произвело совершенно невероятное впечатление", — сказал Стефанович.
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