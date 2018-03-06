Ротару утерла нос Пугачевой

Ротару утерла нос обхамившей всех Пугачевой

Режиссер и продюсер Александр Стефанович объяснил, почему в фильме "Душа" Аллу Пугачеву заменила София Ротару . Экс-супруг Примадонны рассказал о ее возмутительном поведении на съемках.

Новым героем передачи "Ой, мамочки!" стал продюсер, режиссер Александр Стефанович. Он прославился не только своими работами, но и скоротечным браком с Аллой Пугачевой. Стефанович признался, что в картине "Душа" изначально должна была сниматься именно Алла. Однако с самого начала начались проблемы.

"Все это мне сообщила по телефону второй режиссер, интеллигентная немолодая женщина. Я сам в это время руководил съемками других эпизодов. Я говорю: "Объясните актрисе, что есть сценарий, утвержденные костюмы, и так далее". Второй режиссер все это сказала Алле Борисовне, на что она ответила пожилой женщине: "Тебе не нравится мое пальто? А мне не нравится твое!". Дернула ее за кожаное пальто и разорвала его на этом ни в чем не повинном человеке", — рассказал Стефанович. Так, в первый съемочный день Пугачева сильно опоздала, за что получила выговор. Потом она отказалась одеваться в одежду, которую ей подготовили художники. При этом Пугачева купила пальто, в котором и намеревалась сниматься.

"Оказывается, у меня за спиной она уже успела каждому нахамить. Сизов (директор "Мосфильма". — Прим.ред.) говорит: "Если я закрою картину из-за скандала, то ты в кино больше никогда работать не будешь! Давай, меняй актрису". Я говорю: "Давайте попробуем Соню Ротару". Он говорит: "Такая же скандалистка?" — "Да нет, точно не"". Так что все это произошло совершенно не из желания подколоть Аллу. У меня положение было безвыходным", — заключил режиссер. Впоследствии выяснилось, что вся съемочная группа отказалась работать с Пугачевой.