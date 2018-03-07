Билан возмутил фанатов

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 5, 2018 в 11:38 PST

Поклонники Билана, которые не привыкли к таким откровенным снимкам, принялись критиковать его за пошлость: «А чего не сразу без белья? Дима, готов на все ради лайков?», «Ну и дела, зачем эта пошлость? Мы тебя не за трусы и их содержимое любим!». Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту артиста: «Когда певички выкладывают фото в микроскопических бикини — всем нормально, а как только певец расслабленное фото — так сразу „ужас-ужас“, „Нормальное, честное фото. Человек устал, лежит в кровати, что вы от него хотите? Он же не робот!“.