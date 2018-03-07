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Билан возмутил фанатов
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Дима Билан возмутил фанатов фотографией в нижнем белье 

Лиза 7 марта 2018
Дима Билан (36) не любит откровенничать в соцсетях. Певец часто делится с поклонниками новостями о своих концертах и творческими планами, но почти никогда — личными и «интимными» фотографиями. На днях артист опубликовал с своем микроблоге нетипичный для себя снимок. На нем он запечатлен в постели в одном лишь нижнем белье.
Поклонники Билана, которые не привыкли к таким откровенным снимкам, принялись критиковать его за пошлость: «А чего не сразу без белья? Дима, готов на все ради лайков?», «Ну и дела, зачем эта пошлость? Мы тебя не за трусы и их содержимое любим!». Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту артиста: «Когда певички выкладывают фото в микроскопических бикини — всем нормально, а как только певец расслабленное фото — так сразу „ужас-ужас“, „Нормальное, честное фото. Человек устал, лежит в кровати, что вы от него хотите? Он же не робот!“.
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