Наркоман убил мать Элины Мазур

Элина Мазур долгое время выставляла себя в массмедиа человеком циничным, непримиримым, идущим по трупам. И в итоге из нее сделали главную злодейку страны. А сегодня поклонники ее бывшей товарки Цымбалюк-Романовской поливают Мазур грязью и сочиняют небылицы. Среди самых известных баек — Элина якобы содержит злачные места. Корреспондент Dni.Ru решил выяснить все лично.

"В 2012-2015 годах я активно занималась закрытием публичных домов и наркопритонов, — рассказала Dni.Ru Элина. — Особенно много их оказалось в Северном административном округе столицы. Ситуация была очень сложная и неоднозначная, потому что в организации этих злачных мест принимали участие весьма влиятельные люди, которые сегодня уже сидят, получив большие сроки и обязанность выплатить огромные штрафы государству".

"Во время закрытия этих мест я была внедрена туда, чтобы знать ситуацию изнутри, — продолжила Мазур. — Хотя изначально занялась этой историей как общественный деятель. Когда я влезла в нее, выяснила очень страшные вещи и узнала про судьбы множества девушек, которые фактически находились в рабстве. Всю эту историю на протяжении трех лет при помощи Следственного комитета я и раскручивала".

"Я не была "мамкой" в притоне, как пишут сегодня, а выступала исключительно как заявитель, — заверила Мазур. — Не знаю, зачем мне лично это было нужно. Но ко мне, как к одному из главных решальщиков в стране, обратились девушки, которые пытались вырваться из того рабства. И своими действиями я перешла дорогу тем, кто содержал и крышевал этот грязный бизнес. Проститутки, "мамки", сутенеры потеряли большой кусок хлеба. Они наказали меня тем, что убили мою мать — наркоман из закрытого мною притона сбил ее на машине, и та не выжила. Так эта история переросла в личную драму".