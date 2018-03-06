Имя Бузовой зарегистрируют как бренд

Ольга Бузова станет второй Аллой Пугачевой и зарегистрирует свое имя как бренд

Стало известно, что телеведущая и певица Ольга Бузова в скором времени официально станет брендом. Артистка уже подала необходимую заявку на то, чтобы ее имя было зарегистрировано как бренд.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что певица Ольга Бузова намерена зарегистрировать свое имя как бренд. Сотрудники продюсерского центра Archer Music Producation’s, с которым сотрудничает артистка, оформили заявку в Роспатент

Отметим, что после регистрации товарного знака Ольга сможет выпускать под своими именем одежду и различные аксессуары, а также предоставлять лекарственные услуги людям, животным и растениям. Впрочем, у Бузовой уже есть собственный бренд одежды, который носит ее имя. а также бизнес, связанный с различными аксессуарами. Кроме всего прочего, теперь под брендом Ольги Бузовой можно будет заниматься созданием музыки и клипов.