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Имя Бузовой зарегистрируют как бренд
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Ольга Бузова станет второй Аллой Пугачевой и зарегистрирует свое имя как бренд 

Teleprogramma.pro 6 марта 2018
Стало известно, что телеведущая и певица Ольга Бузова в скором времени официально станет брендом. Артистка уже подала необходимую заявку на то, чтобы ее имя было зарегистрировано как бренд.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что певица Ольга Бузова намерена зарегистрировать свое имя как бренд. Сотрудники продюсерского центра Archer Music Producation’s, с которым сотрудничает артистка, оформили заявку в Роспатент.
Отметим, что после регистрации товарного знака Ольга сможет выпускать под своими именем одежду и различные аксессуары, а также предоставлять лекарственные услуги людям, животным и растениям. Впрочем, у Бузовой уже есть собственный бренд одежды, который носит ее имя. а также бизнес, связанный с различными аксессуарами. Кроме всего прочего, теперь под брендом Ольги Бузовой можно будет заниматься созданием музыки и клипов.
Директор Ольги Арам Арчер уже подтвердил журналистам обращение певицы в Роспатент. Отметим, что регистрация своего имени как бренда весьма распространенная практика среди знаменитостей. Одной из первых это сделала Алла Пугачева еще в 90-х годах. Регистрация товарного знака поможет Ольге защитить ее поклонников от действий мошенников, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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