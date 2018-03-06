Ещё
Бузова покупает для мамы дом в Испании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ольга Бузова покупает для мамы дом в Испании 

7 Дней 6 марта 2018
Ольга Бузова не раз признавалась, что для того, чтобы много работать, ей нужна какая-то благородная цель. Давней мечтой мамы телеведущей было жить «на земле», в своем доме у моря. И дочь решила осуществить это желание.
«Много раз мы с ней говорили о том, что нам нужно место, куда мы можем приезжать, и где нас никто не найдет», — комментирует Бузова.
Она уже нашла несколько вариантов недвижимости в Испании, и теперь дело за малым — остановить свой выбор на одном из них.
«Основная проблема — это то, что моя мама трудоголик, — говорит Ольга. — Она врач, занимает ответственную должность, живет и работает в Санкт-Петербурге. Будет большой проблемой уговорить маму почаще уезжать отдыхать, но я на­деюсь, мне это удастся». Ольга сама такой же трудоголик, как и мама. Она только что вернулась с гастролей по Дальнему Востоку, где с аншлагами прошло ее шоу «Под звуки поцелуев». А к 8 Марта Бузова подарила всем своим поклонникам новую песню — «Она не боится», на которую собирается снять клип.
7 Дней: последние новости
Солисты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП Кому был нужен срыв отпевания Олега Табакова? Довели: Елена Корикова прокомментировала обвинения в зависимости
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля117
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня28
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию506
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури43
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение