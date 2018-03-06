Бузова покупает для мамы дом в Испании

Ольга Бузова не раз признавалась, что для того, чтобы много работать, ей нужна какая-то благородная цель. Давней мечтой мамы телеведущей было жить «на земле», в своем доме у моря. И дочь решила осуществить это желание.
«Много раз мы с ней говорили о том, что нам нужно место, куда мы можем приезжать, и где нас никто не найдет», — комментирует Бузова.
Она уже нашла несколько вариантов недвижимости в Испании, и теперь дело за малым — остановить свой выбор на одном из них.
«Основная проблема — это то, что моя мама трудоголик, — говорит Ольга. — Она врач, занимает ответственную должность, живет и работает в Санкт-Петербурге. Будет большой проблемой уговорить маму почаще уезжать отдыхать, но я надеюсь, мне это удастся». Ольга сама такой же трудоголик, как и мама. Она только что вернулась с гастролей по Дальнему Востоку, где с аншлагами прошло ее шоу «Под звуки поцелуев». А к 8 Марта Бузова подарила всем своим поклонникам новую песню — «Она не боится», на которую собирается снять клип.