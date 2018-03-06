Светлана Устинова спасает мужа

Рекордные морозы в столице застали врасплох мужа Светланы Устиновой Илью Стюарта . Он потерял голос и несколько дней не мог разговаривать.

«Лечу его уже больше недели специальными травами, завариваю чабрец, который сама пью с самого детства для укрепления иммунитета, — рассказывает Устинова. — Регулярные прогревания, а также массаж — все это делаю Илье, чтоб он поскорее пришел в форму. Мне кажется, в следующем году мы просто улетим в теплые края на всю зиму, чтобы избежать таких ­мучений».

Устинова признается, что за несколько лет совместной жизни Илья стал для нее самым родным человеком на свете.

«Нас с Ильей познакомили на премьере какого-то голливудского фильма, — вспоминает Светлана. — Начало показа затянулось, долго ждали прибытия американской звезды. И мы все это время общались, обсуждали кино, театр. Я тогда подумала еще: «Какой интересный молодой человек, почему я вижу его впервые?» Илья в то время занимался развитием своей компании по производству рекламных роликов, а я активно снималась то в Питере , то в Одессе, и в следующий раз мы увиделись так же случайно лишь полгода спустя на светской вечеринке. Сидели большой компанией за одним столом и снова мило проболтали весь вечер. Потом вновь не виделись месяц. Но вскоре наши общие друзья решили устроить ужин, где мы встретились в третий раз и с тех пор уже не расставались.

Знакомство с его родителями происходило в формате экстремальных уроков плавания: когда новичка выкидывают из лодки на середине реки, и у него нет других вариантов, кроме как плыть. (Смеется.) Семья Ильи пригласила меня отпраздновать вместе Новый год, а потом поехать на отдых, хотя к тому времени мы с Ильей встречались всего лишь месяц. Но все прошло чудесно, мы друг другу мгновенно понравились. И я с искренним интересом и трепетом узнавала их ближе. В семье Ильи все очень сильные, с непростыми характерами, но невероятными талантами и достижениями — замечательные люди, которые всегда приходят на помощь, подсказывают, поддерживают. А как готовит бабушка Ильи Эмилия Сергеевна!