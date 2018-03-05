ESTRADARADA запела о любви 

В преддверии 8 марта группа ESTRADARADA, группа, порвавшая все хит-парады с треком «Вите надо вsйти», выпустила новую песню под названием «Рамаяна». Романтичный трек по настроение отсылает нас к индийскому эпосу, но при этом сохраняет фирменный почерк группы. Deephouse-песня представлена в 2 вариантах: радио и extended версиях и уже доступна в iTunes.
О группе:
ESTRADARADA — проект из киева во главе с Александром Химчуком.
Победы в музыкальных премиях (Россия):
— Российская Национальная Музыкальная Премия (прорыв года)
— премия «Нового Радио» «Высшая лига»
— премия Music Box (раскрутка года)
— премия журнала FRM (прорыв года)
— первая музыкальная премия Vk.ru (топ самых прослушиваемых треков года)
Номинации в музыкальных премиях (Россия):
— премия RU TV (старт года)
— премия Муз ТВ (прорыв года)
— премия журнала ОК (прорыв года)
— Российская Национальная Музыкальная Премия (песня года)
Выступления на главных музыкальных событиях года (Россия):
— премия «Нового Радио» «Высшая лига»
— «Песня года»
— фестиваль в Сочи Live Fest
— «Новая волна»
— фестиваль телеканала Music Box в Турции
— фестиваль ВКонтакте
— большой сольный концерт в рамках реалити-шоу «Пабличные игры»
— большой концерт телеканала Музыка Первого в Лужниках
— большой новогодний концерт телеканала Музыка Первого в Олимпийском
— Новогодний Огонек НТВ — Новогодний Огонек СТС